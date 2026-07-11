Nastolatek za kierownicą, cztery osoby na dachu. Skończyło się tragedią

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach otrzymali zgłoszenie o wypadku w sobotę po północy.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 17-letni kierowca Volkswagena bez uprawnień i będący pod wpływem promila alkoholu jadąc drogą leśną z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie doszło do dachowania pojazdu" - czytamy w komunikacie funkcjonariuszy.

Wypadek na Kaszubach. Cztery osoby były na dachu

Policjanci ustalili, że samochodem w momencie dachowania podróżowało dziewięć osób. Pięć było wewnątrz pojazdu, cztery znajdowały się na dachu.

Niestety w wypadku ucierpiał 17-letni pasażer. Trafił do szpitala, gdzie zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się nie stało.

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17-letni kierowca został zatrzymany. "Na miejscu wykonano czynności procesowe, których celem jest wyjaśnienie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia" - wskazują funkcjonariusze.

Tragiczny wypadek na Kaszubach. Policja apeluje

Policjanci w komunikacie zwrócili się też z prośbą. "Apelujemy do rodziców, opiekunów oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie odpowiedzialności i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Reagujmy, gdy osoba bez uprawnień ma zamiar kierować pojazdem" - podkreśla Pomorska Policja.

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"Każda chwila nieuwagi i lekkomyślność może doprowadzić do tragedii. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych" - apelują policjanci.

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jk / polsatnews.pl