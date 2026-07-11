Nie żyje Jayden Adams, 25-letni piłkarz, reprezentant Republiki Południowej Afryki i pomocnik klubu Mamelodi Sundowns. Minister sportu Gayton McKenzie poinformował w oświadczeniu, że przyczyna śmierci nie została jeszcze potwierdzona.

"Południowoafrykański futbol stracił jeden ze swoich najjaśniejszych młodych talentów, a nasz naród łączy się w żałobie z jego rodziną, kolegami z drużyny oraz milionami kibiców" - podało południowoafrykańskie Ministerstwo Sportu, Sztuki i Kultury.

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Nie żyje Jayden Adams. 25-letni piłkarz z RPA wystąpił na mundialu

Jayden Adams reprezentował RPA na piłkarskich mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Piłkarz zagrał we wszystkich meczach, a jego drużyna osiągnęła historyczny sukces, wychodząc z fazy grupowej. W 1/16 finału RPA trafiła na Kanadę, z którą przegrała 0:1.

Wcześniej piłkarz zdobył z reprezentacją brązowy medal w Pucharze Narodów Afryki 2024, a z kolejnymi klubami sięgał po tytułu mistrzowskie w ligach Carling Knockout, Betway Premiership oraz Lidze Mistrzów CAF.

"Zawsze będę pamiętał, jak oglądałem mecz Bafana (Bafana Bafana - zwyczajowa nazwa piłkarskiej reprezentacji RPA - red.) przeciwko Czechom w Atlancie. (…) Jayden był niezwykle cichy na ławce rezerwowych w drugiej połowie po tym, jak został zmieniony - dopiero później dowiedzieliśmy się, że wyszedł tego dnia na boisko, niosąc w sobie świeży ból po stracie babci, Marianny, która zmarła zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem meczu" - przekazał w oświadczeniu minister sportu.

"Kiedy skontaktowałem się z Jaydenem, aby złożyć mu kondolencje i dodać otuchy, na zawsze zapamiętam jego skromną, pełną wdzięczności odpowiedź. To, że zdecydował się założyć koszulkę reprezentacji i dać z siebie wszystko dla kraju w takim momencie, świadczy o niezwykłej głębi charakteru" - napisał McKenzie, apelując o "zachowanie powściągliwości, empatii i powstrzymanie się od spekulacji".