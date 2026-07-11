Kryzys w Rosji, nadzwyczajny krok. Nauczyciele wysłani na stacje benzynowe
Władze Kraju Krasnodarskiego skierowały nauczycieli do pilnowania porządku na stacjach benzynowych - podało Radio Swoboda. Pracownicy oświaty zostali wezwani do zawieszenia wakacyjnego odpoczynku, by pomóc w obsłudze kryzysu paliwowego. W innych częściach Rosji podobne dyspozycje otrzymali urzędnicy. Kraj boryka się z kryzysem paliwowym po ukraińskich atakach na rafinerie m.in. w Moskwie i Omsku.
Jak podaje Radio Swoboda w Kraju Krasnodarskim do dyżurowania na stacjach benzynowych zostali skierowani przebywający obecnie na wakacyjnych urlopach nauczyciele. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i dbanie o spokój. W zamian dostają herbatę i kawę. W innych regionach do podobnych zadań angażowani są urzędnicy i członkowie organizacji społecznych.
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Władze regionalne zaprzeczają, by nauczyciele byli zmuszani do takich dyżurów, choć treści publikowane anonimowo w mediach społecznościowych wskazują na co innego. Według części komentujących za odmowę pracy na stacji nauczycielom grozić ma zwolnienie. W rozmowie z portalem Żywaja Kubań przedstawiciele administracji zapewnili, że zgłaszają się wyłącznie mężczyźni i robią to dobrowolnie.
Kryzys paliwowy w Rosji. Nauczyciele pilnują porządku na stacjach
W obwodzie pskowskim lokalne władze poszukują "wolontariuszy" do dyżurów na stacjach sieci Surgutnieftiegaz. Ich zadaniem ma być informowanie kierowców o zasadach sprzedaży paliwa oraz pomoc w regulowaniu kolejek. Na stacjach spółki Pskownieftieprodukt dyżury pełnią z kolei członkowie drużyn obywatelskich.
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Według portalu 7x7, w Karelii, Mordowii oraz obwodach orłowskim, niżnonowogrodzkim, lipieckim, pskowskim, astrachańskim i kirowskim mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS informujące o planowanym wydawaniu benzyny według parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych pojazdów. Władze obwodu irkuckiego zaproponowały natomiast wprowadzenie elektronicznej rejestracji na tankowanie, aby ograniczyć kolejki.
Ukraińskie "sankcje dalekiego zasięgu". W Rosji benzyna to towar defictowy
Niedobory paliw są efektem ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową. W odpowiedzi Moskwa zakazała eksportu benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział rozpoczęcie importu paliw oraz zwiększenie produkcji, jednak według agencji Reuters krajowa produkcja zaspokaja obecnie jedynie około 65 proc. bieżącego zapotrzebowania.
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Jedyną dotąd zapowiedzianą publiczną akcją protestacyjną jest zgłoszenie w Permie zamiaru organizacji wiecu przeciwko niedoborom benzyny. Dotychczas nie odnotowano doniesień o większych protestach w innych regionach .
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