Porucznik Andrij Kowalenko, szef Centrum Walki z Dezinformacją przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, stwierdził, że zmiana w retoryce Kremla świadczy o nadchodzącej jesiennej fali mobilizacji.

Według Kowalenki władze w Moskwie sięgną po drastyczne środki i zakażą opuszczania kraju. Co ciekawe, do wniosków tych doprowadziła Ukraińców analiza języka, jakim posługuje się rzecznik Władimira Putina i kremlowski propagandysta Dmitrij Pieskow.

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"Pieskow zaczął nieustannie mówić o 'SWO' ('Specjalna Operacja Wojskowa', jak w Rosji nazywa się napaść na Ukrainę - red.) jak o wojnie na pełną skalę. Podkreśla też, że 'wszystko zaczęło się jako SWO, a przerodziło się w wojnę'" - twierdzi Kowalenko.

Kowalenko: Rosja szykuje mobilizacje i zakaz opuszczania kraju

W ocenie ukraińskich analityków język Pieskowa i komunikatów Kremla jest dalece nieprzypadkowy i ma przygotować Rosjan na mobilizację i pozbawienie i kolejnych praw.

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"To świadome przygotowanie informacyjne ludności Federacji Rosyjskiej do mobilizacji, którą Federacja Rosyjska planuje na jesień. A także do ograniczeń, jakie ona przyniesie, w tym zakazu wyjazdu z Federacji Rosyjskiej" - stwierdził szef Centrum Walki z Dezinformacją.

Porucznik Kowalenko zwrócił się w swoim wpisie do Rosjan, którzy nie chcą uczestniczyć w wojnie przeciwko Ukrainie, by już teraz opuścili ojczyznę. "Na froncie rosyjski żołnierz przeżywa od 15 do 30 minut" - napisał Ukrainiec.

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Petr Pavel: Mobilizacja w Rosji po wrześniowych wyborach

Przed mobilizacją w Rosji ostrzegał w czwartek prezydent Czech Petr Pavel, wzywając Ukrainę do wznowienia negocjacji pokojowych. Według Pavla Rosja nie zdecyduje się wezwać obywateli w kamasze przed zaplanowanymi na jesień wyborami do Dumy.

- We wrześniu w Rosji odbędą się wybory parlamentarne. Władimir Putin raczej nie ogłosi mobilizacji przed tym terminem, ale gdy tylko wybory się zakończą, szansa się zmniejszy (…) Ukraina ma dwa miesiące na wznowienie rozmów pokojowych, w przeciwnym razie zaryzykuje nasilenie działań militarnych ze strony Rosji - powiedział prezydent Czech i były szef Komitetu Wojskowego NATO w rozmowie z "The Telegraph".