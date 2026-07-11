Ukraińskie ataki na infrastrukturę logistyczną, energetyczną i paliwową coraz bardziej utrudniają zaopatrzenie okupowanego Krymu.

Zgodnie z planem Kijowa ma to pozbawić rosyjskie wojska możliwości skutecznego wykorzystywania półwyspu jako głównej bazy wojskowej na południu, a jednocześnie generować poważne problemy dla administracji okupacyjnej - pisze "The Telegraph".

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Dziennik przypomina też słowa ministra obrony Ukrainy Mychajło Fedorowa, który oświadczył, że kampania dopiero nabiera tempa. - Krym jest izolowany przez drony. W najbliższej przyszłości półwysep stanie się wyspą. Dla Rosjan prawdziwe piekło dopiero się zaczyna - zagroził.

Kryzys na Krymie. Braki paliwa, kwitnie czarny rynek

Skutki ukraińskich ataków odczuwają zarówno rosyjscy żołnierze, jak i ludność cywilna okupowanego półwyspu.

Według danych Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) niedobory paliwa występują już w większość regionów Rosji. Na samym półwyspie władze okupacyjne były zmuszone do wprowadzenia tymczasowego zakazu sprzedaży benzyny osobom prywatnym.

Na Krymie kwitnie czarny rynek. Za pośrednictwem serwisu Telegram i innych platform internetowych benzyna jest sprzedawana nielegalnie po znacznie zawyżonych cenach.

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Mieszkańcy zgłaszają również regularne przerwy w dostawach prądu oraz problemy z zaopatrzeniem w wodę. - Prąd wyłączają i włączają w zasadzie, kiedy im się podoba, a może minąć sporo czasu i nic się nie dzieje - powiedziała gazecie mieszkanka Sewastopola. Według niej z powodu przerw w dostawach prądu wiele sklepów jest zamkniętych lub przyjmuje płatności wyłącznie gotówką.

- Wszyscy poruszają się tu pieszo. Samochodów jest znacznie mniej, wiele osób zaczęło jeździć na rowerach i skuterach - opisuje inny mieszkaniec miasta.

Eksplozje na Krymie. Uciekają turyści, zamykane są firmy

W mediach społecznościowych mieszkańcy Krymu coraz częściej skarżą się na ciągłe wybuchy. "Każdej nocy w Kerczu słychać ostrzał i widać zniszczone budynki, ale w wiadomościach nawet o tym nie wspominają. Strach stał się częścią codziennego życia" - napisał jeden z użytkowników Telegrama.

"The Telegraph" podaje również, że w tym sezonie wypoczynkowym prawie 79 proc. rezerwacji hotelowych na Krymie zostało anulowanych.

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Na drogach prowadzących z półwyspu powstały wielokilometrowe korki, a lokalne firmy zaczęły masowo zwijać działalność z powodu wysokich kosztów, braku paliwa i niestabilnego działania sieci energetycznej.

Paraliż Krymu odbija się na armii Putina. "Wszystkie gwiazdy sprzyjają Ukrainie"

Analityk Ukraińskiego Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy Anton Zemlianyi uważa, że ukraińska kampania już teraz wpływa na możliwości rosyjskiej armii.

- Sześć miesięcy temu stosunek ognia artyleryjskiego wynosił 2,4 do 1 na korzyść Rosjan, obecnie wynosi 1,6 do 1. Wpłynęły na to ukraińskie ataki na magazyny oraz trudności logistyczne związane z dostawą amunicji - ocenia ekspert.

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Według Romana Delimarskiego, kierownika ds. integracji systemów autonomicznych z NORDA Dynamics, Ukraina ma obecnie wyjątkową szansę technologiczną. - Znajdujemy się w momencie, w którym wszystkie gwiazdy sprzyjają przewadze Ukrainy nad Rosją. Każdego ranka docierają do nas dobre wiadomości - powiedział specjalista.

Jednocześnie eksperci ostrzegają, że przewaga ta może być tymczasowa, ponieważ Rosja aktywnie poszukuje sposobów przeciwdziałania nowym ukraińskim dronom.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił, że to właśnie walka o przestrzeń powietrzną może zadecydować o wyniku wojny. - Jeśli powstrzymacie wroga na polu bitwy, jeśli powstrzymacie wojnę na lądzie i jeśli pozbawicie go dominacji na morzu, wtedy kolejnym polem bitwy stanie się niebo. Przenieśliśmy się do przestrzeni powietrznej. A w powietrzu jesteśmy już konkurencyjni - powiedział Zełenski.