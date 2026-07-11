Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla województw: podlaskiego, północy lubelskiego, a także dla wschodniej części województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Na tym obszarze burzom będą towarzyszyły miejscami umiarkowane opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie może wystąpić również grad.

Burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia

Alerty będą obowiązywały od soboty, od godz. 12.oo do godz. 19.00. Według stanu na godz. 10.00, prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 70 proc.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Niekorzystne warunki. Komunikat IMGW

IMGW przedstawił też ocenę warunku biometeorologicznych. "Wschodnia i centralna Polska pozostanie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieści się nad zachodnią Rosję. Kolejny ośrodek będzie przemieszczał się w ciągu dnia znad Estonii nad Litwę. Oddziaływać będzie na wschodzie rozmywający się front okluzji" - czytamy w komunikacie.

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"Utrzymywać się będą na tym obszarze niekorzystne warunki biometeorologiczne. Pochmurna pogoda, miejscami z burzami, opadami atmosferycznymi (m.in. drobnego gradu i krupy lodowej) oraz z porywistym wiatrem" - wskazuje instytut.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

IMGW wskazuje, że w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem, głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat od 17 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni.

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Z kolei w niedzielę zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 st. C na krańcach wschodnich, około 22 st. C w centrum, do 28 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni, skręcający stopniowo na kierunki północne. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 75 km/h.

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jk / polsatnews.pl / PAP