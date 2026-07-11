Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) przekazało w sobotę wieczorem w serwisie X, że mężczyzna podejrzany o atak na policjantów usłyszał zarzuty. Do napaści doszło w piątek na warszawskim Ursynowie.

Zaatakował policjantów. Mężczyzna trafi do aresztu

"Sprawca wczorajszej napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowania (w okresie od 12 kwietnia do 9 lipca 2026 roku) do pozbawienia życia młodszego inspektora Wojciecha Olszowego - obecnego komendanta CBZC oraz innych funkcjonariuszy Policji wykonujących swoje obowiązki w CBZC" - czytamy w komunikacie.

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Jak poinformowali mundurowi, decyzją sądu mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące.

Atak w Warszawie. Napastnik użył kastetu

W piątek rano napastnik zaatakował policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przed siedzibą biura przy ulicy Wąwozowej na warszawskim Ursynowie. Mężczyzna twierdził, że jest przez policjantów CBZC podsłuchiwany i prześladowany.

W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało trzech policjantów, jeden z nich uderzony został w nogę kastetem, przewieziono go do szpitala.

Agresor został zatrzymany w okolicach stacji Metra Kabaty. Przy sobie, oprócz kastetów, miał również maczetę.