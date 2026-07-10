W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" rozmowa Magdy Sakowskiej z wiceministrem spraw zagranicznych Władysławem Teofilem Bartoszewskim (PSL). Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.