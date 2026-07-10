Władysław Teofil Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska

W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" rozmowa Magdy Sakowskiej z wiceministrem spraw zagranicznych Władysławem Teofilem Bartoszewskim (PSL). Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Michał Dworczyk, euro poseł Prawa i Sprawiedliwości, w garniturze i krawacie, siedzi podczas wywiadu.
Polsat News
Wiceminister Bartoszewski w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu rozmowa z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Dworczykiem

 

Poprzednie odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

WIDEO: "Niech uklęknie w szczerym polu". Wicemarszałek Sejmu apeluje do Budanowa
jp / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
MAGDA SAKOWSKAMINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCHMSZPOLITYKAPOLSAT NEWSPOLSKAPOLSKIE STRONNICTWO LUDOWEPSLWŁADYSŁAW TEOFIL BARTOSZEWSKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 