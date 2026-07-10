Do zdarzenia doszło na pokładzie samolotu, który miał odlecieć z Wrocławia do chorwackiego Zadaru. Jak przekazała Straż Graniczna, pięć pasażerek nie stosowało się do poleceń personelu, zakłócało porządek oraz wdawało się w kłótnie z innymi osobami.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej. Wszystkie kobiety zostały wyprowadzone z samolotu w asyście mundurowych.

Awantura przed wylotem do Chorwacji. W tle wieczór panieński

Zachowanie podróżnych wzbudziło podejrzenie, że mogły wcześniej spożywać alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało, że trzy spośród pięciu kobiet znajdowały się pod jego wpływem.

Pasażerki zostały ukarane mandatami. Kapitan samolotu podjął również decyzję o odmowie ich przewozu. Kobiety skreślono z listy pasażerów, przez co nie odleciały do Chorwacji.

Straż Graniczna przypomniała, że kapitan statku powietrznego odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na pokładzie. Może odmówić przewozu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie lub zakłóca porządek podczas lotu.

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Funkcjonariusze podkreślili również, że nieodpowiedzialne zachowanie, szczególnie po spożyciu alkoholu, może zakończyć się nie tylko mandatem, ale także koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów związanych z utratą lotu.

Nagrania z interwencji szybko trafiły do mediów społecznościowych. Według osób obecnych na miejscu napięta atmosfera miała panować jeszcze przed wejściem do samolotu. Grupa kobiet prawdopodobnie podróżowała do Chorwacji w związku z wieczorem panieńskim.