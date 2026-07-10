- Jak wiecie, od początku, od pierwszych dni naszych rządów staramy się rozwiązać problem. Problem dramatyczny. Premier Morawiecki i jego rząd zamówili szczepionki w Pfizerze. Nie odebrali tych szczepionek i nie zapłacili - powiedział Donald Tusk podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie w sprawie działań, jakie rząd zamierza podjąć w odpowiedzi na blokadę środków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Pfizer vs. Polska. Środki PAŻP zablokowane

1 lipca Agencja otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności z tytułu należnych jej opłat trasowych, co jest związane z wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska.

- Sprawa jest w sądach, jesteśmy skarżeni przez Pfizera na miliardy złotych, pierwszy wyrok sądu opiewa na ponad pięć miliardów złotych. Tak, to my wszyscy, państwo też, będziemy, być może, musieli płacić, chociaż cały czas nasze postępowanie i walka prawna trwa. Ale to zagrożenie jest oczywiste - mówił Tusk, odnosząc się do tego zagadnienia.

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- Krew się gotuje za każdym razem, kiedy słyszę o problemie Pfizera. Domyślacie się, jak się czuję jako premier polskiego rządu, który teraz musi tę sprawę naprawiać - kontynuował, wskazując, że powodem, dla którego doszło do sporu, jest "absolutnie niezrozumiała i koszmarnie kosztowna niefrasobliwość".

- Zamówić, nie odebrać, nie zapłacić i zwalić konieczność zapłacenia na następców - podkreślał. Jego zdaniem podłoże konfliktu z Pfizerem jest "dość typowe dla tamtej ekipy". Tusk nawiązywał do decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości, która zapadła w 2022 r. Rządzący odmówili wówczas odbioru szczepionek przeciwko COVID-19 od amerykańskiego producenta, do czego zobowiązali się w 2021 r. Pozew w tej sprawie został skierowany do sądu w Brukseli w 2023 r. Pfizer domagał się wykonania umowy.

Nie odebrali zamówionych szczepionek. Zapadł wyrok

1 kwietnia 2026 r. sąd pierwszej instancji orzekł, że Polska musi odebrać od szczepionki i zapłacić firmie 5 mld 644 mln zł. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do odbioru jest około 64 mln dawek, a do zasądzonej kwoty należy dodać również około 170 mln zł kosztów procesowych. Resort zapowiedział odwołanie od wyroku.

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Konsekwencje wyroku dotknęły Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. "1 lipca Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) z siedzibą w Belgii informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych. Zajęcie nastąpiło w związku z wyrokiem sądu belgijskiego z kwietnia 2026 r. wydanym w sprawie Pfizer przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazała PAŻP w czwartek, podkreślając, że postępowanie sądowe jej nie dotyczyło i pozostaje całkowicie niezwiązane z wykonywaniem przez nią zadań.

Donald Tusk o Pfizerze i PAŻP. "Sprawa jest dość paskudna"

"Otrzymanie przez Eurocontrol tytułu wykonawczego oznacza obowiązek wstrzymania przekazywania PAŻP wszelkich środków pochodzących z opłat trasowych - zarówno zgromadzonych obecnie, jak i wpływających w przyszłości - do czasu zaspokojenia roszczenia Pfizer lub innego rozstrzygnięcia sprawy" - zaznaczono w komunikacie.

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Opłaty trasowe są pobierane przez Eurocontrol w imieniu Agencji na podstawie Konwencji Eurocontrol oraz umowy wielostronnej w sprawie opłat trasowych, ratyfikowanych przez Polskę. Te środki stanowią ponad 80 proc. przychodów agencji i są podstawowym źródłem finansowania jej działalności.

Jak mówił Tusk podczas piątkowej konferencji, rząd "będzie szukał rozwiązań". - Ale tak jak powiedziałam, sprawa jest dość paskudna, bo to, co zrobili poprzednicy, woła o pomstę do nieba - podkreślił.