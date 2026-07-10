Nie na taką pogodę Polki i Polacy liczyli, udając się na lipcowy urlop. W wielu miejscach jest deszczowo i chłodno. W piątek się to nie zmieni, a najgorszej pogody można się spodziewać na wschodzie. Za dnia miejscami będzie kilkanaście stopni, zaś w nocy poniżej 10. Deszcze i burze również nie pozwolą o sobie zapomnieć - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda. Deszczowa i burzowa enklawa trzyma się mocno. Ostrzeżeń nie brakuje

Na początku tygodnia, wraz z nadejściem niżu Bernadette, pogoda w dużej części kraju zdecydowanie się pogorszyła. Ponieważ niż wciąż utrzymuje się w naszej części Europy, na większą poprawę nie ma szans.

ZOBACZ: Nadchodzi czas wyraźnego chłodu. Nocami jednocyfrowe temperatury

Chociaż zbliżamy się do połowy lipca, aura bardziej może się nam kojarzyć z wrześniem lub początkiem października, przynajmniej na wschodzie Polski. Tam od kilku dniu jest deszczowo, wietrznie i nie brakuje burz. Dokładnie tak samo będzie w piątek.

Z powodu prognozowanych silnych deszczów z burzami IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw:

warmińsko - mazurskiego ;

- ; podlaskiego ;

; większości mazowieckiego (bez krańców zachodnich i południowych);

(bez krańców zachodnich i południowych); północnych rejonów lubelskiego.

IMGW Przed silnym deszczem z burzami synoptycy IMGW ostrzegają w łącznie czterech województwach

Na terenach objętych tymi alertami spadnie najwięcej deszczu: do 25-35, a lokalnie w trakcie burz nawet do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego burze mogą też przynieść opady drobnego gradu i porywy wiatru osiągające do 65 km/h.

ZOBACZ: Jesienna aura uczepi się połowy Polski. Głęboki podział przez kolejne dni

Ostrzeżenia przed burzami w tej części kraju utrzymają się do godz. 18:00.

WXCHARTS Deszcz z burzami znowu opanuje wschodnią połowę kraju. To efekt obecności niżu Bernadette

Deszczowo będzie nie tylko na północnym wschodzie, lecz również na południu kraju. Tam suma opadów wyniesie około 10-15 litrów wody. Zdecydowanie lepszej pogody doświadczą mieszkańcy zachodniej połowy kraju. Tam będzie nie tylko bardziej słonecznie, ale też cieplej.

Słońce skupi się na części Polski. Spora różnica

Poza zasięgiem niżu znajdą się między innymi Wielkopolska, Ziemia Lubuska, Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk, gdzie zachmurzenie będzie znacznie mniejsze i tam nie powinno padać.

ZOBACZ: Potężne tąpnięcie w pogodzie. Z latem nie ma to wiele wspólnego

Stworzy się wyraźny podział między chłodną wschodnią i wyraźnie cieplejszą zachodnią Polską. Podczas gdy w piątek w ciągu dnia na Suwalszczyźnie nie będzie więcej niż 17 st. C, na zachodzie zanotujemy o prawie 10 stopni więcej, czyli do 25 st. C.

WXCHARTS Między najchłodniejszym a najcieplejszym rejonem Polski będzie prawie 10 stopni różnicy - wynika z prognoz IMGW

Temperatury w naszym kraju jak dotąd niezbyt kojarzą się z pełnią lata. Nie licząc potężnej fali upałów, która przetoczyła się przez Polskę pod koniec czerwca, kolejne dni były dość chłodne, jak na tę porę roku, a noce wciąż pozostawiają pod tym względem sporo do życzenia.

ZOBACZ: Gdzie jest teraz najcieplejsza woda w Polsce? IMGW opublikował dane

Noc z czwartku na piątek okazała się nawet zimna: w wielu miejscach było mniej niż 10 stopni, a w najchłodniejszym Wieluniu jedynie 8,5 st. C. Najbliższa noc nie będzie lepsza. Możliwe, że w piątek po zachodzie słońca na terenach podgórskich Karpat na termometrach zobaczymy od 8 do 10 st. C.

Ochłodzenie jeszcze przez jakiś czas się utrzyma. Według najnowszych prognoz cieplej zrobi się w weekend, ale znowu głównie na zachodzie. W przyszłym tygodniu natomiast w ciągu dnia już w całym kraju będzie co najmniej 20 stopni.