GIS poinformował w piątek, że ostrzeżenie dotyczy suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, sprzedawanego w opakowaniach zawierających 20 saszetek, czyli 36 gramów produktu.

Obecność bakterii Salmonella spp. została wykryta podczas badań przeprowadzonych przez producenta. Firma USP Zdrowie zdecydowała o dobrowolnym wycofaniu produktu. Jak zaznaczono w komunikacie, podjęte działania mają charakter prewencyjny.

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Ostrzeżeniem objęto partie o numerach:

L:26/077P,

L:26/068N.



Data minimalnej trwałości obu partii to 31 marca 2028 roku. Producentem suplementu jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poleczki 35 w Warszawie.

Producent wycofuje suplement Verdin Fix. GIS apeluje, by go nie spożywać

Zgodnie z oceną ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ryzyko dotyczy szczególnie możliwości przeniesienia bakterii na ręce lub inne powierzchnie podczas kontaktu z saszetkami i przygotowywania naparu.

GIS zaznaczył jednocześnie, że w przypadku przygotowania naparu zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu ryzyko obecności żywych bakterii Salmonella w gotowym napoju jest istotnie ograniczone.

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Po otrzymaniu wyników badań producent podjął decyzję o wycofaniu wskazanych partii z obrotu oraz wstrzymaniu ich dalszych dostaw z magazynu. Organy kontroli żywności wspólnie z firmą prowadzą postępowanie wyjaśniające.

GIS apeluje, aby nie spożywać produktów pochodzących z partii objętych komunikatem. Osoby, u których po zastosowaniu suplementu wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, powinny skontaktować się z lekarzem.

Zakażenie Salmonellą może powodować między innymi biegunkę, bóle brzucha, gorączkę, nudności i wymioty. Szczególnie niebezpieczne może być dla dzieci, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością.

GIS ostrzega przed suplementem Verdin Fix