Strategia Moskwy uległa w ostatnim czasie fundamentalnej zmianie. Rosyjska armia nie jest w stanie osiągnąć decydującego zwycięstwa na polu bitwy, Kreml próbuje maksymalnie wykorzystać najbliższe miesiące, aby narzucić Kijowowi i Zachodowi własne warunki pokojowe, zanim długoterminowe programy zbrojeniowe Ukrainy trwale odwrócą układ sił na froncie.

Analitycy zwracają uwagę, że obecna sytuacji Rosji to połączenie kilku krytycznych problemów, które zbiegają się w jednym czasie.

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Na linii frontu, pomimo rzucania do walki setek tysięcy żołnierzy, sytuacja pozostaje praktycznie zamrożona. Jednocześnie Półwysep Krymski przestał być bezpieczną bazą dla Rosjan, a stał się pułapką, gdzie ich sprzęt jest niszczony przez ukraińskie drony i rakiety.

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Do tego dochodzą także problemy gospodarcze. Wewnętrzny rynek Rosji boryka się z galopującą inflacją, drastycznym kosztem kredytów oraz paraliżującym kryzysem paliwowym, wywołanym skutecznymi uderzeniami w rafinerie.

Eksperci zwracają także uwagę na "geografię strachu". Ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu sprawiły, że syreny alarmowe i realne zniszczenia objęły już niemal połowę regionów Federacji Rosyjskiej, dotykając bezpośrednio ponad 70 proc. jej populacji.

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Zdaniem "Newsweeka" tak skomplikowana sytuacja zmusza Władimira Putina do podjęcia działań, w które jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie uwierzył. Kremlowski przywódca zdaje sobie sprawę, że jego machina wojenna już teraz korzysta z absolutnych rezerw i bez nowej, politycznie ryzykownej fali mobilizacji nie przetrwa kolejnego roku intensywnych walk.

Dlatego jego nadrzędnym celem nie jest już spektakularny triumf militarny, którego nie jest w stanie osiągnąć, ale złamanie woli walki obrońców i determinacji ich partnerów. "Stawką Putina nie jest to, aby Rosja zdecydowanie wygrała tę wojnę. Chodzi o to, aby Ukraina i jej partnerzy uwierzyli, że już ją przegrali" - twierdzą eksperci.

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Jeśli Ukraina, wspierana przez europejskich partnerów i nowe technologie bezzałogowe, przetrwa ten okres skomasowanego nacisku, to w kolejnej fazie konfliktu Rosja, wykrwawiona demograficznie i zrujnowana sankcjami, nie będzie w stanie utrzymać nawet obecnych, słabych wyników na froncie.