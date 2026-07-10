Prof. Grzegorz Motyka w "Najważniejszych pytaniach". Oglądaj od 18:00

Polska

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" będzie prof. Grzegorz Motyka. Początek rozmowy Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak z historykiem od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Dwoje prezenterów, mężczyzna i kobieta, stoją obok siebie. Z prawej strony widnieje logo programu "Najważniejsze pytania?" z dużym żółtym znakiem zapytania.
Polsat News
Program "Najważniejsze pytania" z Przemysławem Szubartowiczem i Karoliną Olejak

Poprzednie odcinki programu są dostępne TUTAJ.

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi są najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Program słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

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jp / polsatnews.pl / Polsat News
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