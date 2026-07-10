Jak wyjaśniła, nie doszło jednak do pościgu. Samochód, którym poruszali się podejrzani, zdołał przejechać zaledwie kilka metrów. Kierowca próbował przecisnąć się między innymi pojazdami, ale został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy.

- Miało miejsce bardzo dynamiczne zatrzymanie, ponieważ podejrzani próbowali uciekać - potwierdziła w rozmowie z Polsatnews.pl mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.

Policja zatrzymała podejrzanych na Rondzie Rataje. Próbowali odjechać

W związku ze sprawą zatrzymano kobietę i mężczyznę. Podczas interwencji uszkodzone zostały trzy samochody: policyjny radiowóz, auto podejrzanych oraz jeden pojazd należący do osoby postronnej.

Na Rondzie Rataje mogą występować utrudnienia w ruchu.

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Policjantka zaznaczyła, że ze względu na kryminalny charakter sprawy jej szczegóły zostaną przekazane w późniejszym czasie.

W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia udostępnione przez użytkownia poznan_moment.

Rondo Rataje pościg policyjny zakończony rozbiciem kilku samochodów. Ruch zablokowany na 2 pasach. pic.twitter.com/3h9ayc63dO — poznan_moment (@poznan_moment) July 10, 2026

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Agata Sucharska / polsatnews.pl