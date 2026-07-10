Policyjna akcja w centrum Poznania. Uszkodzone trzy samochody
Na Rondzie Rataje w Poznaniu doszło do policyjnej interwencji związanej ze sprawą narkotykową. - Zatrzymano kobietę i mężczyznę, którzy próbowali uciec samochodem. Podczas akcji uszkodzone zostały trzy auta - potwierdziła w rozmowie z Polsatnews.pl mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.
Jak wyjaśniła, nie doszło jednak do pościgu. Samochód, którym poruszali się podejrzani, zdołał przejechać zaledwie kilka metrów. Kierowca próbował przecisnąć się między innymi pojazdami, ale został szybko zatrzymany przez funkcjonariuszy.
- Miało miejsce bardzo dynamiczne zatrzymanie, ponieważ podejrzani próbowali uciekać - potwierdziła w rozmowie z Polsatnews.pl mł. asp. Anna Klój z poznańskiej policji.
Policja zatrzymała podejrzanych na Rondzie Rataje. Próbowali odjechać
W związku ze sprawą zatrzymano kobietę i mężczyznę. Podczas interwencji uszkodzone zostały trzy samochody: policyjny radiowóz, auto podejrzanych oraz jeden pojazd należący do osoby postronnej.
Na Rondzie Rataje mogą występować utrudnienia w ruchu.
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Policjantka zaznaczyła, że ze względu na kryminalny charakter sprawy jej szczegóły zostaną przekazane w późniejszym czasie.
W sieci pojawiły się nagrania z miejsca zdarzenia udostępnione przez użytkownia poznan_moment.
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