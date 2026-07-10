Ogromny element turbiny zablokował autostradę. Poważne utrudnienia
Utrudnienia dla kierowców na autostradzie A4 w miejscowości Terliczka (woj. podkarpackie). W nocy z czwartku na piątek doszło tam do poważnego incydentu z udziałem pojazdu ponadnormatywnego przewożącego element turbiny wiatrowej. Spadł on na trasę, co doprowadziło do jej zablokowania.
Policjanci informują o utrudnieniach w ruchu na autostradzie A4 na wysokości Rzeszowa. - W piątek przed godziną 3:00 dyżurny komendy miejskiej został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na autostradzie A4 w kierunku Korczowej - poinformowała podkom. Magdalena Żuk z KMP w Rzeszowie.
Ogromny element turbiny spadł na jezdnię. Autostrada A4 zablokowana
Wyjaśniła, że w zdarzeniu brała udział ciężarówka przewożąca ogromny element turbiny wiatrowej. - W trakcie przewożenia ponadnormatywnego elementu turbiny wiatrowej, doszło do awarii mocowania przewożonego ładunku - wyjaśniła.
Ogromny element spadł na jezdnię, co doprowadziło do zablokowania autostrady. Nieprzejezdne są oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej. "Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Nieprzejezdny jest także zjazd na S19 / DK97 na węźle Rzeszów Wschód" - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zjazd na możliwy na węzłach Rzeszów Zachód i Rzeszów Północ" - dodano.
Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać również, że w wyniku wypadku uszkodzona została nawierzchnia autostrady. Kierowców podróżujących autostradą A4 czekają spore utrudnienia. Na miejsce musi zostać ściągnięty specjalistyczny sprzęt, który pomoże usunąć element z drogi.
"Na czas usuwania turbiny oraz prac naprawczych przewidywane jest całkowite zamknięcie A4 w miejscu zdarzenia" - informuje GDDKiA. - Utrudnienia związane z usunięciem ponadnormatywnego ładunku mogą potrwać do soboty - przekazała z kolei podkom. Magdalena Żuk.Czytaj więcej