Policjanci informują o utrudnieniach w ruchu na autostradzie A4 na wysokości Rzeszowa. - W piątek przed godziną 3:00 dyżurny komendy miejskiej został powiadomiony o zdarzeniu drogowym na autostradzie A4 w kierunku Korczowej - poinformowała podkom. Magdalena Żuk z KMP w Rzeszowie.

Ogromny element turbiny spadł na jezdnię. Autostrada A4 zablokowana

Wyjaśniła, że w zdarzeniu brała udział ciężarówka przewożąca ogromny element turbiny wiatrowej. - W trakcie przewożenia ponadnormatywnego elementu turbiny wiatrowej, doszło do awarii mocowania przewożonego ładunku - wyjaśniła.

Utrudnienia na A4 w okolicach Rzeszowa po awarii przewożonego ładunku

Ogromny element spadł na jezdnię, co doprowadziło do zablokowania autostrady. Nieprzejezdne są oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej. "Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Nieprzejezdny jest także zjazd na S19 / DK97 na węźle Rzeszów Wschód" - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Zjazd na możliwy na węzłach Rzeszów Zachód i Rzeszów Północ" - dodano.

📢Uwaga kierowcy! Na #A4 w kierunku Korczowej, w rejonie węzła #Rzeszów Wschód, część turbiny wiatrowej spadła z naczepy. Zablokowane są oba pasy ruchu oraz zjazd na #S19/#DK97 w kierunku Rzeszowa. Pozostałe łącznice są przejezdne.

✅Ruch odbywa się pasem awaryjnym.

✅Zjazd do… pic.twitter.com/uPE3UQUx4D — GDDKiA Rzeszów (@GDDKiA_Rzeszow) July 10, 2026

Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać również, że w wyniku wypadku uszkodzona została nawierzchnia autostrady. Kierowców podróżujących autostradą A4 czekają spore utrudnienia. Na miejsce musi zostać ściągnięty specjalistyczny sprzęt, który pomoże usunąć element z drogi.

"Na czas usuwania turbiny oraz prac naprawczych przewidywane jest całkowite zamknięcie A4 w miejscu zdarzenia" - informuje GDDKiA. - Utrudnienia związane z usunięciem ponadnormatywnego ładunku mogą potrwać do soboty - przekazała z kolei podkom. Magdalena Żuk.