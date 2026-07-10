Nowi członkowie prezydenckiej rady. Wśród nich Czarnek, Kukiz i Manowska

Polska

W Belwederze odbyło się w piątek inauguracyjne posiedzenie Rady Nowej Konstytucji, ogłoszonej przez prezydenta Karola Nawrockiego w trakcie obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Podczas inauguracji odbyła się też uroczystość wręczenia aktów powołania nowym członkom gremium - wśród nich są m.in. Przemysław Czarnek, Paweł Kukiz, Małgorzata Manowska i Przemysław Wipler.

Uczestnicy spotkania siedzą przy długim stole w ozdobnej sali, przed nimi stoją butelki i kieliszki.
x.com/prezydentpl
W piątek odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że akty powołania w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego wręczył szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak napisano na oficjalnej stronie KRPR, Rada Nowej Konstytucji ma być "forum strategicznej debaty ustrojowej, obywatelskiej i eksperckiej". "Jej zadaniem będzie przeprowadzenie szerokiej, rzetelnej i odpowiedzialnej dyskusji nad Konstytucją Nowej Generacji 2030" - podano. 

Nowi członkowie prezydenckiej rady. Wśród nich znani politycy

"Celem prac jest wypracowanie możliwie szerokiego, ponadpolitycznego kompromisu konstytucyjnego oraz rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności i przyszłości" - argumentowano.

 

Do składu Rady w piątek dołączyło 37 kolejnych członków. Wśród nich są m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek, Krzysztof Szczucki i Tobiasz Bocheński, posłowie Konfederacji Przemysław Wipler i Michał Wawer, poseł Paweł Kukiz czy była I Prezes SN Małgorzata Manowska.

 

Ponadto zasiadają w niej: Sebastian Bańko, Andrzej Bryk, Elżbieta Chojna–Duch, Michał Czarnik, Zygmunt Drożdżejko, Genowefa Grabowska, Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Koźmiński, Jan Krysiak, Dariusz Lasocki, Konrad Meus, Oktawian Nawrot, Karol Pachnik, Małgorzata Paprocka, Grzegorz Pastuszko, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Roszkowski, Michał Seweryński, Monika Smusz–Kulesza, Przemysław Sobolewski, Aleksander Stępkowski, Anna Surówka–Pasek, Bogumił Szmulik, Marek Szydło, Marcin Wawrzyniak, Karol Zajdowski i Jacek Zaleśny. 

 

 

Rada Nowej Konstytucji. Nawrocki w maju: Zaczynamy pracę

Wcześniej w skład organu weszli: Piotr Andrzejewski, Marek Jurek, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska oraz Józef Zych.

 

Na piątkowej uroczystości nie był obecny Paweł Kukiz. Znany polityk i artysta uległ wypadkowi w czasie zbierania wiśni. 

 

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"Jutro pierwsze Posiedzenie Rady... A ja w domu... Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)... Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć" - przekazał we wpisie, do którego załączył zdjęcie otrzymanego od prezydenta zaproszenia.

 

Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. - Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 - mówił wówczas prezydent.

 

Powołanie Rady zapowiadał wcześniej rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej konstytucji - wskazywał. 

 

Jak kontynuował Leśkiewicz, posiedzenia Rady "to nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca". - Dlatego (prezydent - red.) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - stwierdził.

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Jakub Pogorzelski / ap / polsatnews.pl
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