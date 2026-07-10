We wtorek Paweł Kukiz otrzymał od Karola Nawrockiego zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów powołania do Rady Nowej Konstytucji oraz pierwsze posiedzenie tego organu. Spotkanie zostało zaplanowane na piątek, jednak dzień wcześniej polityk poinformował, że z uwagi na groźny wypadek, któremu uległ, nie będzie mógł przybyć do Belwederu.

Paweł Kukiz miał groźny wypadek. Polityk spadł z drabiny

O szczegółach wypadku Kukiz napisał w mediach społecznościowych. Jak czytamy, poseł spadł z drabiny podczas zbierania wiśni, co zakończyło się poważnymi urazami.

ZOBACZ: Ma doradzać prezydentowi ws. nowej konstytucji. "Nie jest potrzebna"

"Jutro pierwsze Posiedzenie Rady... A ja w domu... Z połamaną ręką, żebrami i wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego)... Zrywając wiśnie, zwracajcie szczególną uwagę, czy drabina jest rozłożona tak, by się nie złożyć" - przekazał we wpisie, do którego załączył zdjęcie otrzymanego od prezydenta zaproszenia.

Pierwsze posiedzenie Rady Nowej Konstytucji. Kukiz nie skorzysta z zaproszenia

Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja. - Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 - mówił wówczas prezydent.

W skład organu weszli: Piotr Andrzejewski, Marek Jurek, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska oraz Józef Zych.

ZOBACZ: "Tak dalej być nie może". Prezydent chce zmiany konstytucji, mówi dlaczego

Powołanie rady zapowiadał wcześniej rzecznik Nawrockiego Rafał Leśkiewicz na antenie Polsat News. - Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.