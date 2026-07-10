Do awantury, która zakończyła się pobiciem żołnierzy TCK i uszkodzenia ich samochodu służbowego doszło we wtorek. Wówczas to wojskowi starali się zatrzymać mężczyznę, który unikał mobilizacji do armii. 30-latek został zabrany do pojazdu, gdzie sprawdzano jego dokumenty. W tym czasie wokół zebrała się grupa kilkunastu osób, które zablokowały drogę.

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"Ta grupa otoczyła pojazd służbowy żołnierzy, zachowywała się agresywnie, poważnie go uszkodziła i ostatecznie przewróciła" - informował Lwowski Obwodowy Komendant Główny Policji. Starcia między żołnierzami, policją i agresywnymi, młodymi mężczyznami trwały aż do godziny 2:30.

Ukraina. Awantura we Lwowie. Stanowcze oświadczenie Budanowa

Do sprawy odniósł się szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego zażądał od służb "sprawiedliwej reakcji" i rozliczenia wszystkich osób biorących udział w zamieszkach.

"Jeśli dziś zdzierasz z siebie ubranie i bijesz żołnierza swojej armii, pomyśl, kto jutro obroni cię przed wrogą armią, która również będzie cię bić i zdzierać z ciebie ubranie. Oczekuję sprawiedliwej reakcji organów ścigania na wydarzenia we Lwowie" - napisał.

Komunikat, w podobnym tonie, wydał także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podkreślono w nim, że przemoc wobec żołnierzy TCK jak i ludności cywilnej jest niedopuszczalna.

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"Wzywamy organy ścigania do zapewnienia kompleksowego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa w tej sprawie oraz do postawienia winnych przed sądem zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Ukraińscy żołnierze, którzy codziennie pełnią misje bojowe na froncie, muszą mieć pewność, że państwo zapewnia prawo i porządek" - czytamy w oświadczeniu.

"Ochrona niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy jest konstytucyjnym obowiązkiem obywateli Ukrainy. Żołnierze Centralnego Korpusu Ukraińskiego i Sił Połączonych, realizujący działania alarmowe, wykonują ważne zadania w zakresie zapewnienia pełnego składu osobowego Sił Obronnych Ukrainy, od których bezpośrednio zależy zdolność państwa do dalszego skutecznego odpierania rosyjskiej agresji" - dodano.