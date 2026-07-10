Kyryło Budanow grzmi po zamieszkach we Lwowie. Żąda ukarania winnych
"Oczekuję sprawiedliwej reakcji organów ścigania na wydarzenia we Lwowie" - stwierdził Kyryło Budanow. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy odniósł się w ten sposób do zamieszek, które wybuchły na lwowskim Sychowie, gdzie pobici zostali żołnierzy TCK (służb mobilizujących do ukraińskiej armii). Sprawa wywołała także reakcję Sztabu Generalnego ZSU.
Do awantury, która zakończyła się pobiciem żołnierzy TCK i uszkodzenia ich samochodu służbowego doszło we wtorek. Wówczas to wojskowi starali się zatrzymać mężczyznę, który unikał mobilizacji do armii. 30-latek został zabrany do pojazdu, gdzie sprawdzano jego dokumenty. W tym czasie wokół zebrała się grupa kilkunastu osób, które zablokowały drogę.
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"Ta grupa otoczyła pojazd służbowy żołnierzy, zachowywała się agresywnie, poważnie go uszkodziła i ostatecznie przewróciła" - informował Lwowski Obwodowy Komendant Główny Policji. Starcia między żołnierzami, policją i agresywnymi, młodymi mężczyznami trwały aż do godziny 2:30.
Ukraina. Awantura we Lwowie. Stanowcze oświadczenie Budanowa
Do sprawy odniósł się szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Współpracownik Wołodymyra Zełenskiego zażądał od służb "sprawiedliwej reakcji" i rozliczenia wszystkich osób biorących udział w zamieszkach.
"Jeśli dziś zdzierasz z siebie ubranie i bijesz żołnierza swojej armii, pomyśl, kto jutro obroni cię przed wrogą armią, która również będzie cię bić i zdzierać z ciebie ubranie. Oczekuję sprawiedliwej reakcji organów ścigania na wydarzenia we Lwowie" - napisał.
Komunikat, w podobnym tonie, wydał także Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podkreślono w nim, że przemoc wobec żołnierzy TCK jak i ludności cywilnej jest niedopuszczalna.
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"Wzywamy organy ścigania do zapewnienia kompleksowego, obiektywnego i bezstronnego śledztwa w tej sprawie oraz do postawienia winnych przed sądem zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Ukraińscy żołnierze, którzy codziennie pełnią misje bojowe na froncie, muszą mieć pewność, że państwo zapewnia prawo i porządek" - czytamy w oświadczeniu.
"Ochrona niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy jest konstytucyjnym obowiązkiem obywateli Ukrainy. Żołnierze Centralnego Korpusu Ukraińskiego i Sił Połączonych, realizujący działania alarmowe, wykonują ważne zadania w zakresie zapewnienia pełnego składu osobowego Sił Obronnych Ukrainy, od których bezpośrednio zależy zdolność państwa do dalszego skutecznego odpierania rosyjskiej agresji" - dodano.Czytaj więcej