KO liderem, ale koalicjanci mają problem. Najnowszy sondaż

Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, Koalicja Obywatelska może liczyć na 25,1 proc. głosów, co jest wynikiem o 3,4 pkt proc. niższym niż przed miesiącem.

Nowy sondaż: KO na czele, Konfederacja goni PiS

Drugie miejsce w sondażu zajmuje największa obecnie partia opozycyjna - na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 19,1 proc. Polaków. PiS podobnie jak KO zanotowało spadek poparcia w porównaniu z czerwcem - na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce głosować 3 pkt proc. badanych mniej.

W widoczny sposób wzrósł wynik Konfederacji - w porównaniu z minionym miesiącem o 2,4 pkt proc. Na partię Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chce głosować 15,2 proc. obywateli, przez co dystans do drugiego PiS-u wynosi 3,9 pkt proc.

ZOBACZ: Pięć partii w Sejmie, najwięcej zyskuje Lewica. Nowy sondaż

Na swoją reprezentację w Sejmie mogłyby także liczyć Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 8,2 proc. (1,2 pkt proc. mniej niż w czerwcu) oraz Nowa Lewica mająca 5,3 proc. poparcia (1,4 pkt proc. więcej niż przed miesiącem).

Pod progiem wyborczym znalazła się Partia Razem z wynikiem podobnym do poprzedniego badania (4,1 proc., o 0,1 pkt proc więcej w porównaniu z czerwcem). Poza parlamentem według badania CBOS znalazłyby się także partie wchodzące obecnie w skład koalicji rządzącej.

Sondaż: Pięć partii w Sejmie, coraz więcej niezdecydowanych

Na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować 3,6 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc), na Polskę 2050 1,1 proc. (o 0,2 pkt proc. mniej niż w czerwcu), a ugrupowanie Centrum 0,1 proc. (po raz pierwszy ujęte w badaniu CBOS).

ZOBACZ: Wyniki nowego sondażu: lider bez zmian, rośnie poparcie dla dwóch partii

Głos na inną partię deklaruje 0,2 proc. badanych (ten sam wynik co w czerwcu), a wyborców niezdecydowanych jest 15,7 proc (1,2 pkt proc. więcej niż w czerwcu). 2,2 proc. odmówiło odpowiedzi, o 0,4 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim badaniem.

Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74,8 proc. uprawnionych do głosowania.

Badanie zrealizowano w okresie 6–8 lipca br. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI – 80 proc.) i wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1001 dorosłych Polaków. Do danych dot. udziału w wyborach i preferencjach partyjnych zastosowano wagę wyborczą.