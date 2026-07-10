Tragiczne skutki pożaru w Hiszpanii. Zginęło 12 osób

Świat

12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł w czwartek wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji na południu Hiszpanii - poinformował hiszpański premier Pedro Sanchez. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach.

Czerwono-żółty helikopter gaśniczy zrzuca wodę na obszar dotknięty pożarem.
PAP/EPA/DAVID BORRAT
Helikopter walczy z pożarem w Hiszpanii, gdzie zginęło sześć osób

Z powodu dużego zagrożenia mieszkańcy kilku wiosek zostali ewakuowani, a ok. 50 osób przebywa w miejscowym ośrodku kultury. Kilka lokalnych dróg zostało zamkniętych. Sześć ofiar śmiertelnych znaleziono w wiosce Bedar. Kolejne sześć zginęło w Los Gallardos

 

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Minister ds. Prezydencji, Zdrowia i Sytuacji Nadzwyczajnych Antonio Sanz nazwał pożar "najbardziej niszczycielskim, jaki dotychczas miał miejsce w regionie" i określił sytuację jako "bezprecedensową tragedię".

Hiszpania walczy z upałami. Rośnie zagrożenie pożarami

"Składamy najgłębsze kondolencje rodzinom sześciu osób, które straciły życie w Los Gallardos, oraz wyrażamy nasze współczucie dla wszystkich gmin dotkniętych pożarem" - napisał w poście na X prezydent Andaluzji Juanma Moreno.

 

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Hiszpania doświadcza o ostatnich latach coraz dłuższych fal upałów, rozpoczynających się wiosną i trwających przez całe lato, z temperaturami czasami przekraczającymi 40 st. C. To stwarza sprzyjające warunki dla niszczycielskich pożarów.

 

Według Europejskiego Systemu o Pożarach Lasów (EFFIS) w 2025 roku w kraju tym płomienie strawiły ponad 393 000 hektarów, osiem osób zginęło, 86 zostało rannych a 42 000 ewakuowano.

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Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
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