Czołowe zderzenie busów na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje
Jedna osoba zginęła a trzy zostały ranne w wyniku czołowego zderzenia dwóch busów na Dolnym Śląsku. Pojazdami podróżowało łącznie siedem osób. Na miejscu cały czas pracują policjanci, droga w miejscu wypadku jest zablokowana.
Do tragicznego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Ujeździec Mały (woj. dolnośląskie). - Zderzyły się tam dwa pojazdy typu bus, którymi podróżowało łącznie siedem osób - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl. podkom. Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy.
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Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe. - Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia jednej z osób - przekazała policjantka.
Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne
Jak wyjaśniła, ofiara śmiertelna to kierowca jednego z busów, który jechał sam. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby podróżujące drugim pojazdem. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.
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Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że do wypadku doszło na łuki drogi.
Kierujący jednym z busów z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim busem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.Czytaj więcej