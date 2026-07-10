Czołowe zderzenie busów na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje

Polska

Jedna osoba zginęła a trzy zostały ranne w wyniku czołowego zderzenia dwóch busów na Dolnym Śląsku. Pojazdami podróżowało łącznie siedem osób. Na miejscu cały czas pracują policjanci, droga w miejscu wypadku jest zablokowana.

Niebieskie światła policyjne na dachu radiowozu.
Zdj. ilustracyjne/Policja
Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku busów na Dolnym Śląsku

Do tragicznego wypadku doszło w piątek rano w miejscowości Ujeździec Mały (woj. dolnośląskie). - Zderzyły się tam dwa pojazdy typu bus, którymi podróżowało łącznie siedem osób - poinformowała w rozmowie z polsatnews.pl. podkom. Daria Szydłowska z KPP w Trzebnicy. 

 

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Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe. - Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia jednej z osób - przekazała policjantka.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Jedna osoba nie żyje, trzy są ranne

Jak wyjaśniła, ofiara śmiertelna to kierowca jednego z busów, który jechał sam. W wyniku wypadku ranne zostały trzy osoby podróżujące drugim pojazdem. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. 

 

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Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że do wypadku doszło na łuki drogi.

 

Kierujący jednym z busów z nieznanych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z drugim busem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

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