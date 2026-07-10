"The Mirror" ostrzega, że przypadki lub podejrzenia zakażeń pojawiały się między innymi w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Portugalii i Grecji. Brytyjski dziennik podaje, że w popularnych wakacyjnych kierunkach odnotowano łącznie około tysiąca podejrzeń chorób przenoszonych przez komary.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podkreśla jednak, że dane dotyczące poszczególnych wirusów i państw należy analizować oddzielnie. W raporcie obejmującym okres od 27 czerwca do 3 lipca ECDC informowało, że według stanu na 1 lipca w Europie potwierdzono sześć zakażeń wirusem Zachodniego Nilu. Przypadki odnotowano we Włoszech, Rumunii i Macedonii Północnej.

Wirus Zachodniego Nilu we Włoszech. Zakażenie może zaatakować układ nerwowy

MailOnline informuje również o 38 zgonach związanych z zakażeniami wirusem Zachodniego Nilu we Włoszech. Brytyjskie media wymieniają w tym kontekście między innymi okolice Florencji i Werony. Nie wskazują jednak jednoznacznie, czy liczba ta dotyczy wyłącznie obecnego sezonu.

Wirus Zachodniego Nilu krąży przede wszystkim pomiędzy ptakami i komarami. Człowiek oraz inne ssaki mogą zostać zakażone po ukąszeniu przez owada, który wcześniej pobrał krew od zakażonego zwierzęcia.

Około 80 proc. zakażeń u ludzi przebiega bezobjawowo. U części chorych pojawiają się gorączka, zmęczenie, ból głowy i mięśni. Znacznie rzadziej dochodzi do zajęcia układu nerwowego, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu. ECDC podaje, że przeciwko zakażeniu nie ma swoistego leczenia, a terapia polega przede wszystkim na łagodzeniu objawów.

Denga w popularnych krajach Europy. Ciężkie zakażenie może zagrażać życiu

Według danych przytoczonych przez dziennik we Francji podejrzewano również 19 przypadków dengi, we Włoszech cztery, a w Portugalii dwa. Denga jest chorobą wirusową przenoszoną przede wszystkim przez komary z rodzaju Aedes.

U większości chorych zakażenie ma łagodny przebieg albo nie powoduje żadnych objawów. W pozostałych przypadkach może pojawić się wysoka gorączka, silny ból głowy, powiększenie węzłów chłonnych, wysypka oraz bóle mięśni i stawów.

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Ciężka postać dengi może prowadzić do krwawienia, gwałtownego spadku ciśnienia i niewydolności narządów. Do objawów alarmowych należą między innymi krew w wymiotach lub stolcu, silny ból brzucha oraz uporczywe wymioty.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że każdego roku na świecie dochodzi do od 100 do 400 mln zakażeń dengą. Około połowy światowej populacji mieszka obecnie na terenach zagrożonych transmisją wirusa.

Komar tygrysi rozszerza zasięg. Ostrzeżenie przed nowymi ogniskami chorób

ECDC zwraca uwagę, że w Europie rozszerza się zasięg komara tygrysiego, czyli Aedes albopictus. Gatunek ten może przenosić wirusy dengi, chikungunyi oraz Zika. Jego trwałe populacje występują już w wielu państwach południowej i środkowej Europy.



Eksperci wskazują, że wzrost temperatur, łagodniejsze zimy i dłuższe sezony letnie umożliwiają komarom przeżycie oraz rozmnażanie się na obszarach, na których wcześniej występowały sporadycznie.

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Profesor Rachel Lowe z Barcelona Supercomputing Center oceniła, że globalne ocieplenie pozwala owadom przenoszącym malarię i dengę zadomawiać się w nowych regionach. Ogniska mogą pojawiać się na terenach, których mieszkańcy nie mają odporności, a systemy ochrony zdrowia nie są przygotowane na rozpoznawanie i kontrolowanie takich zakażeń.

- Dłuższe okresy wysokich temperatur rozszerzą sezonowe okno rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez komary i będą sprzyjać coraz częstszym ogniskom, z którymi coraz trudniej będzie sobie radzić - przestrzegła ekspertka, cytowana przez "The Mirror".

ECDC ostrzega przed komarami. Turyści powinni zachować ostrożność

ECDC już w 2025 roku informowało, że Europa doświadcza dłuższych i intensywniejszych sezonów transmisji chorób przenoszonych przez komary. Centrum wiązało tę zmianę między innymi z rosnącymi temperaturami, łagodniejszymi zimami oraz zmianami rozkładu opadów.



W komunikacie opublikowanym 6 lipca 2026 roku ECDC zaapelowało do osób planujących wakacyjne wyjazdy, aby przed podróżą sprawdzały aktualne zalecenia zdrowotne i zabezpieczały się przed ukąszeniami.

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Centrum zaleca stosowanie środków odstraszających komary oraz korzystanie z moskitier, klimatyzacji albo okien wyposażonych w siatki. W pobliżu domów i miejsc noclegowych należy również usuwać pojemniki ze stojącą wodą, w których owady mogą składać jaja.

Specjaliści podkreślają jednocześnie, że pojawienie się pojedynczych zakażeń nie oznacza epidemii ani konieczności rezygnacji z podróży. Turyści powinni jednak zachować ostrożność, szczególnie w godzinach największej aktywności komarów, a w przypadku wystąpienia gorączki, wysypki, bólu stawów lub objawów neurologicznych skontaktować się z lekarzem i poinformować go o niedawnej podróży.