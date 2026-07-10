Do zdarzenia doszło w czwartek późnym wieczorem. - Po godzinie 23:00 do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie dotarła informacja o osobie leżącej w zaroślach, nie dającej oznak życia - poinformował kom. Damian Janus z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach.

Jak się okazało była to 29-letnia kobieta. Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych. - Niestety pomimo wszelkich starań funkcjonariuszy oraz medyków, życia 29-latki nie udało się uratować - przekazał policjant.

Obława za sprawcą zabójstwa. Policja zatrzymała 19-latka

Ze wstępnych ustaleń służb wynikało, że śmierć kobiety nie nastąpiła naturalnie. Wszystko wskazywało na to, że ktoś odebrał jej życie.

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Rozpoczęła się obława za sprawcą. Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm w jednostce, a do Jędrzejowa ściągnięto również policjantów z Kielc. W poszukiwaniach brały również udział psy tropiące oraz policyjne drony.

Łącznie w nocnej akcji uczestniczyło blisko 150 funkcjonariuszy. Ich praca szybko przyniosła oczekiwany skutek. - Chwilę po godzinie 3:00 na terenie Jędrzejowa zatrzymany został 19-latek, mogący mieć związek ze śmiercią kobiety. Po badaniach lekarskich trafił on do pomieszczenia dla osób zatrzymanych - przekazał kom. Damian Janus.

Póki co nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do winy, ani jaki był jego motyw. - Obecnie trwają czynności z zatrzymanym, których celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego zdarzenia - wyjaśnił policjant.