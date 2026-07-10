Napastnik zaatakował w piątek rano wchodzącego do biura funkcjonariusza Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Użył przy tym dwóch kastetów. Dla policjanta starcie zakończyło się lekkimi obrażeniami.

Warszawa. Atak na policjantów. Celem funkcjonariusz CBZC

Monika Przestrzelska z CBZC przekazała, że motyw sprawcy nie jest znany. - Mężczyzna został zatrzymany przez naszych policjantów na stacji metra Kabaty. Obecnie trwają czynności w związku z tą sytuacją - powiedziała.

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W trakcie obezwładniania napastnika poszkodowanych zostało kolejnych trzech funkcjonariuszy. W przypadku dwóch skończyło się na zadrapaniach, a trzeci z poważniejszym urazem trafił do szpitala. - Został uderzony kastetem w nogę i była konieczność zszycia rany - powiedziała.

Napastnik "był przygotowany do ataku"

Jak dodała, napastnik "był przygotowany do ataku". Miał ze sobą niebezpieczne narzędzia. - Dokonaliśmy przeszukania jego plecaka i okazało się, że miał również przy sobie inny niebezpieczny przedmiot w postaci maczety - wyjaśniła.

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Według wstępnych ustaleń mężczyzna chciał zaatakować, któregoś z funkcjonariuszy Centralnego Biura Zmoczenia Cyberprzyzroczności. - Nie podejrzewamy, że polował na konkretną osobę - wyjaśniła Przestrzelska.