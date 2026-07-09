Zmiany w Sądzie Najwyższym. Prezydent zdecydował

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki postanowieniem z dnia 9 lipca 2026 r. powołał Marię Szczepaniec na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Wręczenie aktu powołania nastąpiło 9 lipca 2026 r.

Zgodnie z przywołanym przepisem ustawy Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Odpowiedzialności Zawodowej jest powoływany przez prezydenta, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów wyznaczonych do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej albo zgromadzenie sędziów orzekających w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.

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W uroczystości wręczenia powołania udział wzięli: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej Jerzy Siegień, Prezes Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Cywilnej prof. Joanna Misztal–Konecka, Prezes SN kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych dr hab. Krzysztof Wiak, Sędzia Sądu Najwyższego kierująca pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ewa Stryczyńska oraz Sędzia Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej dr hab. Igor Zgoliński.

Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu towarzyszył szef KPRP Zbigniew Bogucki.

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Maria Szczepaniec jest sędzią Sądu Najwyższego, profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na stanowisko sędziego SN powołana została postanowieniem prezydenta z dnia 10 października 2018 r. do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Postanowieniem z dnia 17 września 2022 r. sędzia Szczepaniec wyznaczona została do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Od 18 października 1999 r. jest zatrudniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.