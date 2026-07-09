Szef partii Reform UK - Nigel Farage - z powodu kontrowersji finansowych, zrezygnował z mandatu posła w Clacton. To z kolei automatycznie prowadzi do organizacji wyborów uzupełniających, w których polityk zadeklarował udział. Dodał, że "sędziami jego czynów powinni być wyborcy".

BBC ocenia, że to manewr, który ma pokazać, że lider Reform UK cieszy się poparciem obywateli i potrafi pokonać "establishment". Okazało się, że rywale nie mają zamiaru wyjść na pole bitwy.

- Partia Pracy nie wystawi kandydata w tym cyrku - zadeklarował rzecznik ugrupowania. - Nigel Farage jest uwikłany w aferę i desperacko próbuje zmienić temat. To żałosne, a Partia Pracy nie zamierza brać w tym udziału - dodał.

Wybory w Wielkiej Brytanii. Przeciwnikiem Farage'a komik z koszem na głowie

Szefowa Konserwatystów Kemi Badenoch oceniła, że wybory będą "fałszywe" i stanowią próbę odwrócenia uwagi od problemów szefa Reform UK. Kandydata nie wystawi również partia Restore Britain, powstała w wyniku rozłamu ugrupowania Farage'a. Wcześniej o zbojkotowanie wyborów zaapelowali do wszystkich ugrupowań Liberalni Demokraci.

Na razie jedynym kandydatem deklarującym chęć rywalizowania z Faragem jest Count Binface, komik wcielający się w przybysza z kosmosu w hełmie przypominającym kubeł na śmieci. Regularnie bierze on udział w wyborach w całym kraju, a niedawno w okręgu Makerfield stawił czoła Andy'emu Burnhamowi, faworytowi do fotela premiera.

Program polityczny Binface'a zakłada między innymi zmuszanie rowerzystów łamiących przepisy do jazdy na monocyklu.

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Według mediów lider Reform UK nie zgłosił do rejestru korzyści poselskich pieniędzy i przysług od dwóch biznesmenów. W jednej ze spraw, w której chodzi o 5 mln funtów, przeciwko politykowi toczy się parlamentarne dochodzenie dyscyplinarne. Farage zaprzecza zarzutom, mówiąc, że korzyści nie miały związku z jego działalnością publiczną.

Część komentatorów ocenia, że zrzekając się mandatu Farage wykonał ruch wyprzedzający. Rezultatami toczącego się przeciw niemu postępowania komisarza ds. parlamentarnych standardów mogą być bowiem: uruchomienie petycji w sprawie odwołania Farage'a ze stanowiska posła, a następnie organizacja wyborów uzupełniających w Clacton.