Jak czytamy w raporcie Instytutu Roberta Kocha (RIK), skutki ekstremalnych upałów mogą być nawet większe, niż obliczono. Autorzy bilansu wskazują, że temperatury odnotowane w Niemczech między 22 a 28 czerwca wprawdzie zdarzają się latem na południu Europy, jednak Niemcy nie zmagały się dotychczas z taką skalą zjawiska.

Niemcy. Ponad 5 tysięcy zgonów z powodu upałów

"Skalę zgonów spowodowanych upałem określa się za pomocą metod statystycznych poprzez porównanie liczby zgonów w tygodniach letnich, w których występowały upały, z liczbą zgonów w tygodniach bez upałów" - tłumaczą badacze.

W aktach zgonu nie podaje się ekstremalnej temperatury jako przyczyny śmierci, ponieważ bardzo rzadko, jak czytamy, upał ma to bezpośredni wpływ. W większości przypadków pogorszenie stanu zdrowia to wypadkowa narażenia na bardzo wysokie temperatury oraz chorób współistniejących, na przykład zaburzeń układu krążenia.

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Statystyki RIK wskazują, że największy odsetek zgonów z powodu upałów odnotowano wśród osób powyżej 75 roku życia. "Zmarło więcej kobiet niż mężczyzn. Można to jednak przypisać wysokiemu odsetkowi kobiet w starszych grupach wiekowych" - podano w raporcie.

Fala upałów we Francji. Tragiczny bilans

Wiadomość o tragicznych statystykach liczby zgonów spowodowanych falą upałów przekazała również Francja. 3 lipca tamtejsza ministra zdrowia Stephanie Rist poinformowała, że w wyniku temperatur, która nawiedziły kraj pod koniec czerwca, zmarło 2025 osób.

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Z kolei 4 czerwca upał oraz susza doprowadziły do rozprzestrzenienia się pożaru, który wybuchł w pasmie górskim we francuskim departamencie Pireneje Wschodnie. Lokalne władze podjęły decyzję o ewakuacji 10 tysięcy osób. "W ciągu czterech dni spłonęło prawie 5 tysięcy hektarów lasów" - przekazał w środę Le Parisien.