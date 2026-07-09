Prokuratura przekazała w komunikacie, że śledztwo prowadzone jest "w sprawie nieprawidłowości w zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego".

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Śledczy podejrzewają, że polityk KO w trakcie sprawowania urzędu prezydenta Jeleniej Góry przydzielił lokal mieszkalny z pominięciem procedury ofertowej.

Prokurator Generalny przekazał dzisiaj do Marszałek Senatu RP wniosek o wyrażenie przez Senat RP zgody na pociągnięcie senatora Marcina Zawiły do odpowiedzialności karnej. ⬇️https://t.co/pSwUCOOMY8 — Prokuratura (@PK_GOV_PL) July 9, 2026

Senator KO Marcin Zawiła może stracić immunitet

"Miasto Jelenia Góra zbyło lokal na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 proc., czym działał na szkodę interesu publicznego" - przekazano w komunikacie.

Prokuratorzy prowadzący śledztwo podejrzewają, że senator KO mógł dopuścić się przekroczenia uprawnień i zaniedbań, działając "wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby".

Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w trakcie briefingu prasowego, że w sprawie przesłuchani zostali świadkowie, a śledczy uzyskali dokumentację dotyczącą procedury przydziału miejskiego lokalu.

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- Uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - wyjaśniła śledcza.

Śledztwo w tej sprawie trwa od marca 2023 r. Postępowaniem objętym jest pięcioro urzędników pracujących w Jeleniej Górze oraz trzy inne osoby.

Zgodę na postanowienie polityka przed sądem musi wyrazić Senat.