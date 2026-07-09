Wiosek o uchylenie immunitetu senatorowi KO. W tle sprzedaż mieszkania
Jest wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Marcina Zawiły do odpowiedzialności karnej - przekazała Prokuratura Krajowa. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie trafiły już do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Prokuratura przekazała w komunikacie, że śledztwo prowadzone jest "w sprawie nieprawidłowości w zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego".
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Śledczy podejrzewają, że polityk KO w trakcie sprawowania urzędu prezydenta Jeleniej Góry przydzielił lokal mieszkalny z pominięciem procedury ofertowej.
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"Miasto Jelenia Góra zbyło lokal na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 proc., czym działał na szkodę interesu publicznego" - przekazano w komunikacie.
Prokuratorzy prowadzący śledztwo podejrzewają, że senator KO mógł dopuścić się przekroczenia uprawnień i zaniedbań, działając "wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi osobami oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne osoby".
Rzecznik Prasowy Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała w trakcie briefingu prasowego, że w sprawie przesłuchani zostali świadkowie, a śledczy uzyskali dokumentację dotyczącą procedury przydziału miejskiego lokalu.
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- Uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający popełnienie przez senatora Marcina Zawiłę przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - wyjaśniła śledcza.
Śledztwo w tej sprawie trwa od marca 2023 r. Postępowaniem objętym jest pięcioro urzędników pracujących w Jeleniej Górze oraz trzy inne osoby.
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