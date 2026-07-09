"Umundurowanie i wyposażenie w paczkomacie". Wojsko wprowadza nowy system
Żołnierze będą mogli zamawiać umundurowanie i wyposażenie przez wojskowy system informatyczny, a następnie odbierać przesyłki w wybranych paczkomatach. Trwa pilotaż rozwiązania, które od 2027 roku ma działać w Siłach Zbrojnych RP - informuje wiceszef MON Cezary Tomczyk.
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował w czwartek, że w wojsku rozwijany jest pilotaż Platformy Wysyłkowej Przedmiotów Umundurowania i Wyekwipowania. System ma uprościć odbiór przysługujących żołnierzom elementów umundurowania oraz sprzętu.
Jak wyjaśnił, żołnierz będzie mógł zamówić należne mu przedmioty w wojskowym systemie informatycznym, a następnie odebrać gotową przesyłkę w wybranym paczkomacie.
Mundury bez kolejek i wizyt w magazynie. Nowy system w wojsku
Według Tomczyka nowe rozwiązanie ma oznaczać koniec kolejek i konieczności dostosowywania się do godzin pracy wojskowych magazynów.
"Bez kolejek. Bez dopasowywania się do godzin pracy magazynu. Szybciej, wygodniej i z pełnym poszanowaniem prywatności" - napisał wiceszef MON na platformie X.
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Pilotaż, jak przekazał, rozwija się "bardzo dynamicznie". Początkowo obejmował jedną brygadę logistyczną, obecnie korzysta z niego ponad 20 tys. żołnierzy. Do końca roku liczba ta ma wzrosnąć do około 60 tys.
Z danych przekazanych przez wiceministra wynika, że w systemie złożono już 5600 zamówień. Na ich podstawie przygotowano ponad 6200 przesyłek.
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Tomczyk podziękował Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych za uruchomienie i prowadzenie pilotażu. Ocenił, że to "ważny krok w cyfryzacji wojskowej logistyki" oraz konkretna zmiana, która ma ułatwić żołnierzom codzienną służbę. Nowy system ma zostać wdrożony w Siłach Zbrojnych RP od 2027 roku.Czytaj więcej