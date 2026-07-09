Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w dzielnicy Sychów we Lwowie. Policja wylegitymowała 30-letniego mężczyznę, a po sprawdzeniu jego dokumentów ustalono, że jest poszukiwany za uchylanie się od służby wojskowej.

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Chwilę później na miejscu pojawili się żołnierze z Regionalnego Centrum Rekrutacji, którzy zatrzymali 30-latka. Interwencja mundurowych szybko wywołała reakcję przechodniów. Tłum otoczył wojskowe pojazdy, uszkodził jeden z nich, a następnie przewrócił go na bok.

"Zachowywali się agresywnie, poważnie uszkodzili samochód służbowy" - przekazało w komunikacie Regionalne Centrum Rekrutacji. 30-latek został przewieziony do jednostki wojskowej i skierowany na badania.

Zamieszki we Lwowie. Świadek: "Ukraińska policja bała się interweniować"

Miejsce zamieszek zabezpieczała policja. Jeden ze świadków stwierdził jednak, że funkcjonariusze nie zdecydowali się na stanowczą interwencję wobec zgromadzonych.

На Сихові у Львові стався інцидент під час заходів з оповіщення. Там виявили 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, повідомила Суспільному речниця

Нацполіції в області Подрейко. На вулиці зібрався натовп людей та лежить перевернутий автомобіль pic.twitter.com/mhlG9Bw8Y4 — SUSPILNE NEWS 📰 (@suspilne_news) July 8, 2026

- Samochód został przewrócony. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo policjantów. Policja bała się podejść. Policja po prostu boi się ludzi - powiedział serwisowi Suspilne.

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Do wydarzeń odniósł się mer Lwowa Andrij Sadowy, który poinformował, że trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zajścia. "Proszę wszystkich o zachowanie spokoju, rozsądek i niezapominanie, kto jest naszym prawdziwym wrogiem" - napisał w mediach społecznościowych.

"We Lwowie nie ma miejsca na bezprawie"

Głos zabrało też Regionalne Centrum Rekrutacji. "Naszym jedynym wrogiem jest Federacja Rosyjska. To Rosjanie rozpoczęli wojnę w Ukrainie w 2014 roku, a w 2022 roku rozpoczęli pełnoskalową inwazję. Okupanci są zainteresowani wywoływaniem konfliktów wewnątrz Ukrainy, ponieważ nie odnoszą sukcesów na polu bitwy" - czytamy w oświadczeniu.

Do apelu przyłączył się również szaf lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozicki. Dodatkowo poinformował on, że w sprawie zamieszek wszczęto już dochodzenie. Jak zapowiedział, sprawdzona zostanie także zasadność działań żołnierzy wobec zatrzymanego 30-latka.

- Wszyscy, którzy popełnili wykroczenia, w tym utrudnianie działalności wojskowej, powinni zostać zidentyfikowani i ścigani. We Lwowie nie ma miejsca na bezprawie - podkreślił.