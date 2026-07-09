Sąd uznał Igora R. za winnego udziału w działalności Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Według śledczych od lutego do sierpnia 2022 roku gromadził i przekazywał informacje dotyczące rosyjskich opozycjonistów przebywających w Polsce oraz osób i instytucji udzielających im pomocy.

Jak ustaliła Prokuratura Krajowa, zebrane dane przekazywał swojej żonie Irinie R. na zaszyfrowanym nośniku pamięci. Kobieta miała następnie dostarczyć je funkcjonariuszom FSB w Rosji. Sąd uznał ją winną pomocnictwa w działalności szpiegowskiej. - Sąd podzielił argumenty oskarżenia. Uznał oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im przestępstw - powiedział prok. Krzysztof Kuk z PK.

Rosjanie skazani za szpiegostwo. W akcie oskarżenia paczka z bombą

Igor R. został również skazany za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych. Według śledczych w lipcu 2024 roku - wspólnie z dwojgiem obywateli Ukrainy oraz obywatelem Rosji - uczestniczył w nadaniu przesyłki zawierającej materiały wybuchowe.

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Paczkę przechwycono w magazynie firmy kurierskiej w województwie łódzkim. Jak podała Prokuratura Krajowa, w przesyłce znajdowały się m.in. nitrogliceryna, bojowe zapalniki elektroniczne, urządzenie inicjujące oraz elementy tworzące tzw. bombę kumulacyjną. Według biegłych wybuch mógł spowodować znaczne zniszczenia infrastruktury.

Wyrok dla Rosjan podejrzanych o szpiegostwo jest nieprawomocny

Obojgu skazanym zaliczono na poczet kary okres spędzony w areszcie. Igor R. przebywa w nim od lipca 2024 r., a Irina R. od listopada 2024 r. Sąd zwolnił ich również z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu nie jest prawomocny. Prokuratura zapowiedziała, że decyzję w sprawie ewentualnej apelacji podejmie po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia. Obrończyni Iriny R. również poinformowała, że decyzja o zaskarżeniu wyroku zapadnie po konsultacji z klientką.