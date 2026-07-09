Spotkał pumę na polowaniu. Myśliwy pokazał nagranie z lasu

Pewien myśliwy opublikował w mediach społecznościowych nagranie z pumą, którą zaobserwował w lesie w gminie Polanów. O obecności drapieżnika poinformowano leśników.

Spotkał pumę na polowaniu. Myśliwy pokazał nagranie

Maciej Wiórka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku poinformował, że mężczyzna spotkał dzikiego kota dwa razy. Według niego "wszystko wskazuje na to, że była to puma".

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- Najpierw zauważył ją, gdy szedł na polowanie, gdy było jeszcze widno. Hałasował, krzyczał, by zwierzę odeszło, ale nie reagowało. Mężczyzna oddał strzał ostrzegawczy i dopiero wtedy zareagowało, ale z dużym opóźnieniem i bez oczekiwanego rezultatu. Nie uciekło, zrobiło parę kroków w bok. To może oznaczać, że puma jest już starsza, przygłucha. Kilka godzin później, w nocy z 6 na 7 lipca podeszła pod ambonę, w której był myśliwy - przekazał.

W związku z pojawieniem się egzotycznego drapieżnika w lesie, lokalne władze wydały ostrzeżenie dla mieszkańców. "Na terenie gminy Polanów w okolicach Karsinki i Rekowa został zauważony egzotyczny drapieżnik z rodzaju kotowatych - najprawdopodobniej puma" - czytamy.

"Z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do lasu oraz na tereny przyległe" - zaapelowano.

Sztab kryzysowy i apel do mieszkańców

Władze gminy powołały sztab kryzysowy, który pracuje nad zlokalizowaniem i odłowieniem zwierzęcia. "W przypadku zaobserwowania drapieżnika prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, oddalenie się i przekazanie pilnej informacji do gminnego sztabu kryzysowego" - poinformowano.

"W związku z możliwością przemieszczania się zwierzęcia" informację o pumie opublikowały również władze sąsiedniej gminy Manowo.

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Sekretarz gminy Polanów Dorota Buczkowska-Szalbierz poinformowała w czwartek, że nawiązano już współpracę ze specjalistyczną firmą ze Szczecina zajmująca się odławianiem dzikich zwierząt. Pierwsze próby, które były podejmowane w nocy ze środy na czwartek zakończyły się jednak bez rezultatu.

W związku z tym leśnicy zamierzają rozstawić w lesie fotopułapki, skierowane zostaną tam też patrole straży leśnej.

To nie pierwsze poszukiwania drapieżnego kota w lasach w Zachodniopomorskiem. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców po zgłoszeniu od sołtyski przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Strachominie. Wówczas drapieżnika nie zlokalizowano i nie odłowiono.