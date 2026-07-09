Do zdarzenia doszło na przejściu granicznym w Krościenku (woj. podkarpackie). Do odprawy zgłosiła się tam podróżująca samochodem 46-letnia obywatelka Ukrainy, która chciała wjechać do Polski.

Złoto ukryte pod ubraniem. Służby udaremniły próbę przemytu

- Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera do kontroli osób, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjne wskazało miejsca ukrycia złota - poinformowała rzeczniczka KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska.

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Jak się okazało kobieta miała przy sobie trzy kilogramowe sztabki tego cennego kruszcu, które ukryła w saszetkach pod odzieżą. Ich wartość oszacowano na około 1,5 mln zł.

Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, a na poczet kary, która grozi Ukraince, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tys. euro.

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Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro.

Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.