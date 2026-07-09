Pożar fabryki obuwia w Chinach. Zginęło kilkadziesiąt osób

Pożar wybuchł w czwartek w fabryce obuwia Huiteng w mieście Jinjiang (prowincja Fujian) we wschodnich Chinach - podało w oświadczeniu Ministerstwo Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi.

Xi Jinping w wypowiedzi przekazanej przez państwową agencję informacyjną Xinhua, stwierdził, że doszło do "poważnych strat ludzkich". Agencja Reutera podała, że zginęło co najmniej 28 osób.

Wielki pożar fabryki w Chinach. Xi mówi o "poważnych stratach w ludziach"

Ministerstwo podało również, że nawet wiele godzin po wybuchu pożaru ludzie nadal byli uwięzieni w budynku. Jak podała agencja Xinhua, z częścią z nich utracono kontakt.

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Do walki z ogniem wysłano 183 strażaków i ratowników oraz 35 wozów strażackich.

Reuters podał, że około godziny 11:40 czasu polskiego większość płomieni została wygaszona, jednak akcja gaśnicza trwała dalej.

- Wstępne ustalenia wskazują, że pożar wybuchł na parterze fabryki. Materiały do produkcji obuwia, przechowywane w budynku, były wysoce łatwopalne i mogły spowodować szybkie rozprzestrzenianie się ognia - poinformował lokalny urzędnik w rozmowie z CCTV.

- Nie można szczędzić wysiłków w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych oraz we wspieraniu rodzin poszkodowanych. Należy jak najszybciej ustalić przyczynę wypadku, a także wyciągnąć surowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych - skomentował Xi.

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Reuters przypomniał, że miasto Jinjiang jest głównym ośrodkiem produkcji obuwia i odzieży, przez co często nazywane jest "stolicą obuwniczą" Chin. Według oficjalnych danych tysiące firm w tym mieście wyprodukowało w 2024 r. ponad 1,2 miliarda par butów, co stanowiło 20 proc. światowej produkcji.

W listopadzie Chiny rozpoczęły kampanię przeciwko zagrożeniom pożarowym w wieżowcach po tym, jak ogromny pożar strawił kilka wieżowców w Hongkongu, powodując śmierć 168 osób. Miesiąc później w pożarze budynku mieszkalnego w prowincji Guangdong na południu Chin zginęło 12 osób.