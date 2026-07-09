Popularny hummus wycofywany ze sklepów. GIS wydał pilny komunikat

Problem dotyczy produktu Carrefour Sensation, Vegetal Hummus z solą morską, 190 g. Kwestionowana partia ma numer 04 009 2, a jej data minimalnej trwałości to 31.01.2028.

Producentem hummusu jest Greek Trade Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Śliwiaka 14 w Krakowie. Dystrybutorem produktu jest Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 72 w Warszawie.

GIS ostrzega klientów. Hummus wycofywany ze sklepów

Jak przekazał GIS, dystrybutor prowadzi wycofywanie wskazanej partii produktu z rynku. Decyzję o wycofaniu kwestionowanej partii towaru podjął producent. Jednocześnie wdrożono działania korygujące i zapobiegawcze, które mają wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnych niezgodności w przyszłości.

Carrefour Polska poinformował dostawcę o wykrytej niezgodności, uruchomił procedurę wycofania wadliwej partii produktu ze sklepów oraz zablokował dalszą wysyłkę hummusu z magazynów centralnych. Produkty objęte wycofaniem zostały przekazane do zniszczenia.

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Komunikat dotyczący wycofywanego produktu został opublikowany na stronie internetowej, a także wywieszony w miejscach sprzedaży i w punktach obsługi klienta.

GIS podkreśla, że spożycie produktu przez osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na gluten może wywołać reakcję alergiczną. Konsumenci, których dotyczy ten problem zdrowotny, nie powinni jeść hummusu z partii wskazanej w komunikacie.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu z rynku.

GIS ostrzega przed partią hummusu Carrefour Sensation Vegetal Hummus z solą morską