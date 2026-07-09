Policyjny Mustang rozbity pod Radomiem. "Uderzył w ogrodzenie"

Do zdarzenia doszło w czwartek na ulicy Radomskiej w Milejowicach (woj. mazowieckie).

Na zdjęciach widać dwa samochody: policyjnego Forda Mustanga GT z poważnymi uszkodzeniami oraz szarego Volkswagena w w przydrożnym rowie. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

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Policyjny Mustang rozbity. Nie wiadomo, czy wróci do służby

Radomska policja wydała oświadczenie w sprawie zdarzenia z udziałem Mustanga. "Około godz. 12:30 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji otrzymał zgłoszenie o kolizji pojazdów" - czytamy. Funkcjonariusz jechał sportowym samochodem na zdarzenie w kierunku Zakrzewa.

"Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy mając włączone sygnały uprzywilejowania, natomiast kierująca VW rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a VW wjechał do rowu. Nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają czynności" - dodano.

Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Funkcjonariusze nałożyli na kierującą VW mandat w wysokości 2000 zł i 10 punktów karnych - poinformowała Policja Mazowiecka.

Na antenie Polsat News przekazano, że jest jeszcze za wcześnie, by ocenić, czy pojazd pozostanie w służbie.

Policyjny Mustang rozbity. Skąd u funkcjonariuszy sportowy samochód?

Pierwszy raz o policyjnym Fordzie Mustangu GT usłyszano w kwietniu zeszłego roku. W miejscowości Ślubowo (woj. mazowieckie) policjanci zauważyli sportowy samochód w rowie. Badanie alkomatem 39-letniego kierowcy wykazało dwa promile alkoholu.

Były właściciel samochodu został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a auto zostało zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Następnie Prokurator Rejonowy w Ciechanowie przyczynił się do wniosku policji o wcielenie Mustanga do służby.

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"Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemara Wołowca sportowy samochód trafił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, gdzie będzie służył miejscowym policjantom w zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach" - podano w oficjalnym komunikacie.

Prezentacja auta w policyjnych oznaczeniach odbyła się w marcu. Przekazano wtedy również parametry techniczne samochodu:

Rok produkcji: 2018

Silnik: 5.0 V8

Moc: 450 KM (331 kW)

Skrzynia biegów: manualna

"Według wskazań producenta samochód ma niecałe 5 sekund do "setki", a jego prędkość maksymalna to 249 km/h" - wówczas dodano.