Pięć partii w Sejmie, najwięcej zyskuje Lewica. Nowy sondaż

W nowym badaniu najwyższe poparcie notuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,3 proc. Jest to jednak o 2,8 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim sondażem.

Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 22,8 proc. respondentów. Największa partia opozycyjna odnotowała spadek o 1,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniej ankiety.

Nowy sondaż. Wyraźny wzrost Lewicy

Na ostatnim miejscu podium w sondażu znajduje się natomiast Konfederacja. Na to ugrupowanie swój głos chciałoby oddać 13,4 proc. wyborców. Partia ta odnotowała zatem wzrost poparcia o 0,8 pkt proc.

Tuż poza podium znajduje się Lewica, która zdobyła 9.2 proc. wskazań obywateli. Partia ta zanotowała najwyższy wzrost (+1,7 pkt.proc. poparcia ze wszystkich badanych ugrupowań i "przeskakuje" Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

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Prawicowe ugrupowanie notuje poparcie na poziomie 8 proc. i jest to wzrost o 0,5 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu tej pracowni.

Razem i PSL pod progiem wyborczym

Pozostałe ugrupowania obecne w Sejmie nie zbliżyły się do 5-procentowego progu wyborczego.

Najbliżej była partia Razem, którą popiera 3 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Poparcie na poziomie błędu statystycznego notuje Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Partie te notują odpowiednio 1,7 i 1,6 proc. wskazań.

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Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną - wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) - na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. Wyniki pokazują odpowiedzi 507 zdecydowanych wyborców.

