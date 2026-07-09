Górnicy z Inowrocławskich Kopalni Soli "Solino" od ponad 100 dni prowadzą rotacyjny strajk głodowy. Protestujący domagają się przejęcia przez Orlen firmy Qemetica (dawny Ciech), związanej z produkcją sody, soli i utrzymaniem magazynów m.in. ropy naftowej.

Sama spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży zakładów w Janikowie i niemieckim Staßfurcie niemieckiej firmie K+S. Sprzedaż miałaby się odbyć w pierwszym kwartale 2027 roku.

Obajtek chciał dołączyć do protestu. Doszło do szarpaniny

W czwartek w siedzibie spółki pojawili się politycy PiS z Przemysławem Czarnkiem i Danielem Obajtkiem na czele. "Dziś jest realne zagrożenie przejęcia Qemetica przez firmę niemiecką i doprowadzenia do upadku tej strategicznej kopalni 'Solino'. Zagrożone jest 1500 miejsc pracy" - informował w mediach społecznościowych Czarnek.

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Jeszcze dalej poszedł były prezes Orlenu, który poinformował, że dołączą do strajku górników. - Idę tam, symbolicznie będę protestował do piątku do wieczora z moimi pracownikami. To będzie strajk głodowy. Mam prawo wejść na teren tej firmy, jestem europarlamentarzystą, nie wchodzę w część produkcyjną, a tylko biurową, bo chce zwrócić opinii publicznej uwagę, że takie skandale gospodarcze nie powinny mieć miejsca - mówił Obajtek.

Europoseł podkreślał, że w jego interwencji nie chodzi o kwestie polityczne. - To jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego państwa - przekonywał. Gdy jednak próbował wejść do siedziby firmy drogę zablokował mu prezes IKS "Solino" Wojciech Kotlarek.

Zarząd IKS Solino nie pozwala mi na udział w proteście głodowym w solidarności z manifestującymi od 15 marca pracownikami ❗️ pic.twitter.com/PrpQHYSccN — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) July 9, 2026

Atmosfera na miejscu stawała się coraz bardziej napięta. W pewnym momencie między mężczyznami doszło do szarpaniny.

Ostatecznie europoseł opuścił budynek. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, iż został poinformowany przez policjantów, że zarząd spółki nie wyraził zgody na jego wejście do zakładu.