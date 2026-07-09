Nocna prohibicja po nowemu. Kraków zmienia reguły sprzedaży alkoholu

Według nowych przepisów nocna prohibicja w Krakowie zostanie wydłużona i będzie trwała od godz. 22:00 do 6:00. Dotychczas obowiązywała jedynie między północą a 5:30.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że zmiana poprawi bezpieczeństwo w gminie i nie będzie miała skutków finansowych dla budżetu miasta, "gdyż nie ogranicza ilości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych".

Kraków wydłuży nocną prohibicję. Sprzeciwiają się kupcy

Rada Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę autorstwa grupy mieszkańców, wydłużającą godziny prohibicji w nocy ze środy na czwartek. Za opowiedziało się 27 radnych, przeciw było dwoje, od głosu wstrzymało się siedmioro.

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Decyzji sprzeciwia się Krakowska Kongregacja Kupiecka. Oceniła, że obecne zasady przynoszą oczekiwane rezultaty, jednak proponowana zmiana negatywnie wpłynie na przedsiębiorców prowadzących małe sklepy.

Organizacja wytknęła również autorom uchwały, że nie przedstawili analizy skutków finansowych skutków, ani dowodów na to, że wydłużenie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przyniesie spadek interwencji służb porządkowych.

Nocna prohibicja w Krakowie. Tak oceniają ją mieszkańcy

Nocna prohibicja w Krakowie obowiązuje od 1 lipca 2023 roku i nie dotyczy lokali gastronomicznych, m.in. restauracji i barów. Według danych urzędu, od momentu jej wprowadzenia interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu zmniejszyła się oprawie 70 proc.

Z ankiety przeprowadzonej we wrześniu przez Wydział Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego UMK wynika, że:

prawie 84 proc. ankietowanych popiera nocna prohibicję,

ok. 80 proc. mieszkańców uważa, że zakaz przyczynił się do spokojniejszej atmosfery w nocy,

mieszkańców uważa, że zakaz przyczynił się do spokojniejszej atmosfery w nocy, a niemal 80 proc. ankietowanych poparło pomysł prohibicji w godz. od 22:00 do 6:00.

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Nowy projekt uchwały nie zawiera daty, od której zakaz zacząłby obowiązywać. Jak jednak przekazał w czwartek urząd miasta - "jeśli wojewoda nie wyda rozstrzygnięcia nadzorczego, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września".

Prezydent (obecnie komisaryczny) zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwały w ciągu siedmiu dni od dnia jej podjęcia. Termin publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego wynosi 14 dni.

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jkn/wka / polsatnews.pl / PAP