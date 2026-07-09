Dziennik "Wall Street Journal" poinformował w środę nieoficjalnie, że prezydent Turcji podarował przywódcom krajów NATO rewolwery z ostrą amunicją, na których wygrawerowano ich nazwiska.

Nietypowy prezent. Erdogan zaskoczył światowych przywódców

Nie wszyscy zabrali jednak prezent do domu. Niektórzy z przywódców państw Sojuszu, w których obowiązują surowe przepisy dotyczące broni, mieli zostawić swoje podarunki w Turcji.

Otrzymanie prezentu od Erdogana potwierdził w rozmowie z brytyjskimi mediami premier Keir Starmer. Zaznaczył jednak, że mimo dołączenia do prezentu noty zwalniającej rewolwer z kontroli eksportowych, ze względu na restrykcyjne przepisy dotyczące broni w Wielkiej Brytanii zdecydował się zostawić swój podarunek w Turcji.

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Rewolwer w prezencie otrzymał również prezydent Polski Karol Nawrocki. Doniesienia zagranicznych mediów potwierdził w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. - Rzeczywiście prezydent Turcji każdemu ofiarował tego typu prezent. Ja dokładnie nie wiem, czy to jest replika, czy to jest jakiś oryginał. Na pewno nikt nie będzie z niego strzelał - stwierdził.

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Pytany, czy prezydent Nawrocki wwiózł prezent od Erdogana do Polski, Przydacz odpowiedział, że został on "skierowany przez KPRP na lotnisku na Okęciu do odpowiedniego oclenia i zbadania prawnego". - Tak aby wszystko było zgodnie z przepisami prawa, niech tutaj urzędnicy nad tym się zastanowią - dodał.

Według Przydacza w dyplomacji nie zwykło się odmawiać przyjmowania prezentów, zwłaszcza od takich gospodarzy jak prezydent Turcji. Jednocześnie przyznał, że sprezentowanie rewolweru jest sytuacją nietypową, jednak prezydencka kancelaria traktuje to jako wyraz szacunku gospodarza do gości.

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- Prezent trafi oczywiście do odpowiedniego miejsca, magazynu, tak aby był po pierwsze bezpieczny, po drugie uszanowany jako prezent - tłumaczył.

W szczycie NATO w Ankarze obok przywódców 32 państw członkowskich Sojuszu uczestniczyli też przedstawiciele krajów basenu Zatoki Perskiej oraz Azji-Pacyfiku. Przywódcy państw NATO potwierdzili w przyjętej w środę deklaracji końcowej "niezachwiane zaangażowanie na rzecz zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego".