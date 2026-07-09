Niemcy kupią pociski Tomahawk. USA dały Merzowi zielone światło

Świat

Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Niemcom pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk - poinformował w czwartek kanclerz Friedrich Merz. Pociski tego rodzaju wystrzeliwane z okrętów wojennych mogą razić cele w odległości ponad 1600 kilometrów.

AP/U.S. Central Command
Pociski Tomahawk są wystrzeliwane z okrętów wojennych

- Przy okazji spotkania NATO w Ankarze uzgodniliśmy z rządem USA, że amerykańskie pociski Tomahawk zostaną przez nas zakupione i rozmieszczone w Niemczech - powiedział Merz posłom w oświadczeniu dla parlamentu.

 

Posunięcie to "wypełni istotną lukę strategiczną w naszej obronie" - dodał. - Jednocześnie będziemy pracować nad rozwojem naszych własnych europejskich systemów i rozmieszczeniem ich w Europie - podsumował szef rządu RFN.

 

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Merz nie podał, kiedy spodziewa się dostawy Tomahawków.

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Pociski są wystrzeliwane głównie z okrętów podwodnych i okrętów wojennych i mogą pokonać dystans ponad 1600 kilometrów (1000 mil morskich).

 

Niemieckie źródło rządowe poinformowało agencję AFP, że ministrowie obrony obu krajów podpisali we wtorek list intencyjny w sprawie umowy na pociski Tomahawk, po wcześniejszych negocjacjach między Merzem a prezydentem USA Donaldem Trumpem i wysokimi rangą urzędnikami ds. bezpieczeństwa obu krajów.

 

W liście Stany Zjednoczone zobowiązały się do udzielenia formalnej zgody na sprzedaż pocisków Tomahawk i naziemnych wyrzutni rakiet Typhoon do sierpnia, choć liczba nabytych pocisków pozostanie tajna. Berlin postrzega rozmieszczenie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu - takich jak amerykański Tomahawk - jako kluczowy element swojej strategii odstraszania Rosji.

 

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Jak dotąd nie ma europejskich alternatyw o podobnym zasięgu i zdolnościach uderzeniowych co Tomahawk, co sprawia, że ​​Berlin i inne europejskie mocarstwa NATO są zależne od Waszyngtonu w kwestii tej broni.

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Moskwa rozmieściła pociski manewrujące Iskander w obwodzie kaliningradzkim, które mogłyby atakować cele w europejskich państwach NATO. W środę Wielka Brytania ogłosiła, że ​​kilkunastu europejskich sojuszników z NATO - w tym Niemcy - wspólnie wyda około 50 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady na rozwój nowej broni precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.

 

Niemieckie źródło rządowe podało, że Berlin planuje pokryć około połowę kosztów projektu. W maju Merz zasugerował, że planowane rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech - ogłoszone przez byłego prezydenta USA Joe Bidena - zostało odwołane.

 

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Wówczas Merz jako przyczynę podał uszczuplone arsenały spowodowane wojnami w Iranie i na Ukrainie. Doszło do tego również po sporze między Merzem a Trumpem na temat wojny w Iranie.

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Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
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