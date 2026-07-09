Nie żyje Karol Stopa. Legendarny komentator tenisa miał 78 lat

Polska

Nie żyje Karol Stopa, jeden z najbardziej cenionych komentatorów tenisowych w Polsce. Miał 78 lat. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych jego wieloletni przyjaciel i współpracownik z Eurosportu Lech Sidor. Potwierdziła ją także stacja Eurosport, z którą związany był Karol Stopa.

Płonąca świeca na czarnym tle po lewej stronie i czarno-białe zdjęcie mężczyzny mówiącego do mikrofonu po prawej stronie.
East News/STACH ANTKOWIAK/REPORTER
Nie żyje Karol Stopa

Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat. Przez blisko 30 lat był związany z Eurosportem i należał do najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego tenisa. O jego śmierci poinformował Lech Sidor, który z Karolem Stopą często komentował mecze tenisowe.

 

"Odszedł nad ranem z tego świata mój największy przyjaciel. Już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!" - napisał w mediach społecznościowych.

 

W ostatnim czasie Stopa nie czuł się najlepiej. Gdy jednak minęły upały, powróciły też i siły - przekazał Eurosport.


- W środę normalnie rozmawialiśmy, umówiliśmy się na kawę. W najbliższym czasie mieliśmy wspólnie podsumować Wimbledon - powiedział Lech Sidor, jego wieloletni przyjaciel z kortu i zza mikrofonu. Okazało się to niemożliwe. Mimo reanimacji legendarny komentator zmarł w czwartek rano. 

Kim był Karol Stopa?

Karol Stopa specjalizował się w tenisie ziemnym. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w "Kurierze Polskim", później pracował w "Przeglądzie Sportowym", a następnie trafił do Telewizji Polskiej. W TVP pracował w roli reportera i wydawcy programów sportowych. Komentował również mecze. 

 

Po krótkim okresie pracy w TVN związał się z Eurosportem, gdzie od 1998 roku komentował najważniejsze, wielkoszlemowe turnieje tenisowe.

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Karol Płatek / Karol Płatek/wka / polsatnews.pl
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KAROL STOPAKOMENTATORNIE ŻYJEPOLSKASPORTTENIS

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