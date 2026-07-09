Karol Stopa zmarł w wieku 78 lat. Przez blisko 30 lat był związany z Eurosportem i należał do najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiego tenisa. O jego śmierci poinformował Lech Sidor, który z Karolem Stopą często komentował mecze tenisowe.

"Odszedł nad ranem z tego świata mój największy przyjaciel. Już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!" - napisał w mediach społecznościowych.

Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku! — Lech Sidor (@LechSidor) July 9, 2026

W ostatnim czasie Stopa nie czuł się najlepiej. Gdy jednak minęły upały, powróciły też i siły - przekazał Eurosport.



- W środę normalnie rozmawialiśmy, umówiliśmy się na kawę. W najbliższym czasie mieliśmy wspólnie podsumować Wimbledon - powiedział Lech Sidor, jego wieloletni przyjaciel z kortu i zza mikrofonu. Okazało się to niemożliwe. Mimo reanimacji legendarny komentator zmarł w czwartek rano.

Kim był Karol Stopa?

Karol Stopa specjalizował się w tenisie ziemnym. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w "Kurierze Polskim", później pracował w "Przeglądzie Sportowym", a następnie trafił do Telewizji Polskiej. W TVP pracował w roli reportera i wydawcy programów sportowych. Komentował również mecze.

Po krótkim okresie pracy w TVN związał się z Eurosportem, gdzie od 1998 roku komentował najważniejsze, wielkoszlemowe turnieje tenisowe.