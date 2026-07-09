Nie żyje Bonnie Tyler. Legendarna piosenkarka miała 75 lat

O śmierci Bonnie Tyler powiadomili na Facebooku bliscy artystki. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że Bonnie zmarła niespodziewanie wczoraj w nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona" - poinformowano.

"Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli uporać się z tą tragedią" - dodano.

Pobyt w szpitalu i pilna operacja

Bonnie Tyler na początku maja trafiła do szpitala w Faro na południu Portugalii z powodu poważnej infekcji do której doszło po zabiegu dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.

W wyniku infekcji u artystki doszło do perforacji jelita. Konieczne było przeprowadzenie natychmiastowej operacji. Po zabiegu piosenkarka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej.

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Kiedy Tyler trafiła do szpitala, jej stan oceniano jako bardzo ciężki. Artystka była nawet reanimowana po chwilowym zatrzymaniu akcji serca. W związku z chorobą artystki zaplanowane na wiosnę i lato koncerty Bonnie Tyler pierwotnie zostały przełożone na 2027 rok.

Bonnie Tyler nie żyje. Jej przeboje znali wszyscy

Gaynor Hopkins-Sullivan, bo tak naprawdę nazywała się Bonnie Tyler, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w miejscowości Skewen w Walii.

Znana z mocnego, chropowaty głosu artystka zdobyła popularność w 1977 roku dzięki piosence "It's a Heartache". Sześć lat później na szczyty światowych list przebojów trafił jej singiel "Total Eclipse of the Heart", a w 1984 roku - utwór "Holding Out for a Hero".

W 2013 roku Bonnie Tyler wzięła udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbył się w szwedzkim Malmo. Reprezentująca Wielką Brytanie artystka zajęła 19. miejsce.