Zmiana nazwy portu lotniczego w Palm Beach to wynik ustawy stanowego parlamentu podpisanej 30 marca przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Władze hrabstwa Palm Beach zawarły też umowę licencyjną z firmą Trumpa po tym, jak Trump Organization zarejestrowała markę Trumpa do użycia na lotniskach.

Według CBS, Trump nie otrzyma jednak pieniędzy z tytułu umowy i użycia jego nazwiska.

Mimo że zmiana weszła w życie w czwartek, port lotniczy pozostanie sygnowany kodem PBI jeszcze przez miesiąc, po czym zmieni go na DJT (KDJT w międzynarodowym systemie ICAO), inicjały prezydenta.

USA. Port lotniczy w Palm Beach zmienił nazwę na lotnisko Donalda J. Trumpa

Palm Beach to miejscowość, w którym znajduje się główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Jak poinformował syn prezydenta Eric Trump we wpisie na platformie X, pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był - o 5:01 czasu lokalnego - samolot rodzinnej firmy Trump Organization, "Trump Force One".

"Nie ma osoby, która zrobiła więcej dla Florydy i naszego kraju, i nikt bardziej nie zasługuje na to niesamowite wyróżnienie" - napisał Eric. "Jako syn i ktoś, kto lata z tego lotniska niemal codziennie, na zawsze będę dumny, widząc inicjały DJT na mojej karcie pokładowej" - dodał.

ZOBACZ: Donald Trump stawia Europie warunki. "Być może tak zrobię"

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach już istnieje bulwar Trumpa. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA.

W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych otrzymują od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump".