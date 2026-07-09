"Nie ma osoby, która zrobiła więcej dla Florydy". Lotnisko w USA zmieniło nazwę

Świat

Port lotniczy w Palm Beach na Florydzie zmienił nazwę na Międzynarodowe Lotnisko im. Donalda J. Trumpa. Pierwszym samolotem, który wylądował po zmianie nazwy był samolot "Trump Force One". Port lotniczy zmieni także kod na DJT, czyli inicjały prezydenta. "Nie ma osoby, która zrobiła więcej dla Florydy i naszego kraju, i nikt bardziej nie zasługuje na to wyróżnienie" - napisał syn Trumpa, Eric.

Znak z napisem "Welcome to ... Donald J. Trump International Airport" nad wjazdem na lotnisko.
AP/Cody Jackson
Lotnisko w Palm Beach zmieniło nazwę na cześć Donalda Trumpa

Zmiana nazwy portu lotniczego w Palm Beach to wynik ustawy stanowego parlamentu podpisanej 30 marca przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Władze hrabstwa Palm Beach zawarły też umowę licencyjną z firmą Trumpa po tym, jak Trump Organization zarejestrowała markę Trumpa do użycia na lotniskach.

 

Według CBS, Trump nie otrzyma jednak pieniędzy z tytułu umowy i użycia jego nazwiska.

 

Mimo że zmiana weszła w życie w czwartek, port lotniczy pozostanie sygnowany kodem PBI jeszcze przez miesiąc, po czym zmieni go na DJT (KDJT w międzynarodowym systemie ICAO), inicjały prezydenta.

USA. Port lotniczy w Palm Beach zmienił nazwę na lotnisko Donalda J. Trumpa

Palm Beach to miejscowość, w którym znajduje się główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Jak poinformował syn prezydenta Eric Trump we wpisie na platformie X, pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był - o 5:01 czasu lokalnego - samolot rodzinnej firmy Trump Organization, "Trump Force One".

 

"Nie ma osoby, która zrobiła więcej dla Florydy i naszego kraju, i nikt bardziej nie zasługuje na to niesamowite wyróżnienie" - napisał Eric. "Jako syn i ktoś, kto lata z tego lotniska niemal codziennie, na zawsze będę dumny, widząc inicjały DJT na mojej karcie pokładowej" - dodał.

 

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Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach już istnieje bulwar Trumpa. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA.

 

W ramach programu "Konta Trumpa" dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych otrzymują od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne "typu Trump".

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Michał Blus / polsatnews.pl
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