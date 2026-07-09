Nadchodzą ulewy i burze. IMGW ostrzega: Tutaj może zagrzmieć

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju.

Alerty IMGW. Silny deszcz i burze w czterech województwach

Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na tych terenach prognozowane są intensywne opady deszczu z burzami. IMGW prognozuje opady - od 30 do 40 mm w czasie do 12 godz. lub od 40 do 60 mm w czasie do 24 godz.

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Alerty na terenie woj. podlaskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 16. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem alerty będą trwały od czwartku od godz. 20. Na całym obszarze ostrzeżenia IMGW wygasną w piątek o godz. 18.

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Silny wiatr na Mazurach. Harcerze ewakuowani

W środę trudne warunki pogodowe dały się we znaki uczestnikom obozów harcerskich w woj. warmińsko-mazurskim. We Fromborku ewakuowano 60 harcerzy. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem-Nidzie i Piaskach.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że decyzja o ewakuacji 60 harcerzy i pięciu opiekunów z bazy harcerskiej we Fromborku zapadła w nocy, gdy wzmagał się wiatr. Uczestnicy obozu zostali ewakuowani do murowanego budynku stołówki.

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– Nikomu nic się nie stało – zapewnił strażak. Gdy harcerze opuścili namioty, zniszczył je wiatr. Na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo.

Przekazał również, że w województwie działa 40 obozów harcerskich, w których przebywa 2481 uczestników i 407 opiekunów. Strażacy są w kontakcie z tymi obozami i w razie konieczności są gotowi do ich ewakuowania.

Ewakuowano także obóz w Rucianem-Nidzie na Mazurach. Pod namiotami obozowało 19 dzieci i pięciu opiekunów. Wróblewski poinformował, że wszyscy przenieśli się do świetlicy przy kościele. Decyzję o ewakuacji podjęto także w Piaskach pod Ełkiem – tam obozowało 28 harcerzy i sześciu opiekunów.