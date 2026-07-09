Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw - przekazał naczelnik wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Marek Bogacewicz.

Jak dodał, materiały dotyczące trzech oskarżonych zostały wyłączone z postępowania, które prowadzone jest od 2 grudnia 2019 r. i zostało wszczęte m.in. w zakresie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych w okresie od 19 listopada 2015 r. do 4 czerwca 2019 r.

"W toku prowadzonego postępowania ustalono, że oskarżony Tadeusz G. pełniący wówczas funkcję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, będąc zobowiązanym, do przestrzegania tajemnicy skarbowej ujawnił osobie nieupoważnionej informacje stanowiące tajemnicę skarbową, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych" - napisano w oświadczeniu prokuratury.

Zaznaczono, że jedna z ujawnionych informacji dotyczyła czynności prowadzonych przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, a jej ujawnienie stanowiło pomocnictwo dla sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

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Prokuratura przekazała, że za nakłanianie oskarżonego Tadeusza G. do ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę skarbową przedstawiono Marianowi B. byłemu Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli zarzuty popełnienia przestępstw związanych z podżeganiem.

"Zgromadzony materiał dowodowy dostarczył także podstaw do przedstawienia oskarżonej Beacie O. pełniącej wówczas obowiązki Dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, zarzutu nakłaniania osoby pełniącej funkcję publiczną do dokonania przez nią czynu zabronionego na szkodę Skarbu Państwa polegającego na ujawnieniu tajemnicy skarbowej i przekroczeniu uprawnień i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego" - przekazano w komunikacie.

Jak dodano, oskarżona działała w ten sposób w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez innego oskarżonego, poprzez zawieszenie biegu prowadzonej wobec niego kontroli celno-skarbowej. Oskarżonemu Marianowi B., który nakłaniał oskarżoną Beatę O. do w/w działań przedstawiono dodatkowo zarzut podżegania do popełnienia czynu zabronionego.

Nadto oskarżonej Beacie O. przedstawiono zarzut składania fałszywych zeznań, gdyż ustalono, że składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu przygotowawczym, będąc pouczoną o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz uprzedzoną o prawie do odmowy odpowiedzi na pytania, które mogłyby narazić na odpowiedzialność karną ją lub osoby najbliższe, zeznała nieprawdę.

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Prokuratura przekazała, że te fakty ustalono "w oparciu o zgromadzone w sprawie dowody w postaci m.in. zabezpieczonych zawartości skrzynek pocztowych oskarżonych, danych telekomunikacyjnych, zeznań świadków i wyjaśnień oskarżonych, przeprowadzonych przeszukań oraz opinii z badania służbowego telefonu komórkowego oskarżonej".

Prokuratura przypomniała, że czyn naruszenia tajemnicy skarbowej zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Sąd wymierza karę za podżeganie w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.

Z kolei za składnie fałszywych zeznań przewidziana jest kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu lat pozbawienia wolności. A za nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego możliwa kara pozbawienia wolności wynosi od roku do 10 lat pozbawienia wolności.





