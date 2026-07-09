Tworzy się wyraźny podział pogodowy. Przez kilka kolejnych dni zdecydowanie przyjemniej zrobi się na zachodzie. To właśnie tam za jakiś czas zagości ponownie upał - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nie jest dobrze, szczególnie na wschodzie. To dopiero początek

Nad Zatoką Gdańską oraz Zalewem Wiślanym w czwartek powieje wyraźnie słabiej niż dzień wcześniej, ale wciąż będzie bardzo wietrznie: w porywach do 65 km/h. Sztorm w tym rejonie nieco złagodnieje i osiągnie do 9 stopni w skali Beauforta w porównaniu z 11 stopniem dzień wcześniej.

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Niż Bernadette pozostaje w naszej części Europy i przez kolejne dni sprowadzi nieprzyjemną, raczej jesienną niż letnią aurę, ale nie do całej Polski. Wygląda na to, że na zachodzie będzie znacznie więcej słońca.

Wyraźny podział pogodowy między wschodem a zachodem zacznie się rysować w czwartek. Podczas gdy na północnym wschodzie może padać, a wieczorem pojawią się też burze, na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będą przejaśnienia.

IMGW Czwartek jest pochmurny w wielu miejscach, jednak najlepiej pod tym względem jest na zachodzie. Podobna sytuacja utrzyma się do przyszłego tygodnia

Na wschodzie najsilniejsze ulewy zanotujemy w trakcie burz, które tam nadejdą późnym popołudniem i wieczorem. Miejscami na Mazurach suma opadów wyniesie do 20 litrów wody na metr kwadratowy.

Ta część kraju będzie też wyraźnie chłodniejsza: do 14 st. C w ciągu dnia, podczas gdy na zachodzie zanotujemy do około 23 st. C. Podobnie będzie przez kolejne dni, do weekendu włącznie.

Nierówny rozkład pogodowy. Deszcze i burze celują w te same miejsca

Na piątek pogoda przygotowała niemal kopię sytuacji z czwartku. Na zachodzie i południowym zachodzie chmur będzie najmniej i tak pojawi się największa szansa na suchy dzień.

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Im dalej na wschód, tym będzie gorzej. Przelotnie może popadać w wielu miejscach na wschodniej połowie kraju, a najmocniej znowu na północnym wschodzie: do około 20 litrów wody na metr kwadratowy. Tam znowu mogą przyjść burze.

WXCHARTS W piątek w centrum i na wschodzie deszcze i burze mogą się utrzymywać w wielu miejscach

Utrzyma się również wyraźna różnica temperatur. Na zdecydowanie cieplejszym zachodzie możemy w piątek liczyć na 26 st. C, podczas gdy na północnym wschodzie będzie o prawie 10 stopni mniej, czyli 17 st. C.

WXCHARTS Podział na chłodny wschód i ciepły zachód będzie się pogłębiać, aż do nadejścia upałów na początku przyszłego tygodnia

Sam koniec tygodnia zapowiada się dość ciekawie. Słupki na termometrach powędrują w górę, ale wciąż warto będzie mieć pod ręką parasol.

Zrobi się cieplej, ale nie przyjemniej. Potem wróci upał

Tak jak we wcześniejszych dniach, najlepszej pogody doświadczą mieszkańcy terenów na zachodzie. Tam w sobotę w wielu miejscach zrobi się słonecznie, a temperatury dojdą do 25 st. C.

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W tym samym czasie w centrum i na wschodzie będzie pochmurnie i deszczowo, a miejscami zagrzmi. Temperatury na północnym i południowym wschodzie jeszcze nie osiągną progu 20 stopni i mogą maksymalnie osiągnąć 18-19 st. C.

WXCHARTS Sytuacja pogodowa nie poprawi się w weekend. Deszcze i lokalne burze w dalszym ciągu zanotujemy we wschodniej połowie Polski

Druga połowa weekendu nie oznacza jeszcze perfekcyjnej letniej aury. W niedzielę najbliżej ideału będzie znowu w zachodnich regionach Polski, a szczególnie na południowym zachodzie, gdzie chmur będzie najmniej, a do progu upału zabraknie najwyżej dwóch stopni, czyli zanotujemy do 28 st. C.

W tym samym czasie na wschodzie i Podhalu będzie 19-20 st. C, do tego tam oraz w centrum znowu może popadać i zagrzmieć. Po weekendzie czekają nas większe zmiany, za sprawą mas ciepłego powietrza napływających z zachodniej Europy.

Dzięki temu odczujemy wyraźny wzrost temperatur: w całym kraju będzie powyżej 20 stopni, a na południowym zachodzie miejscami zanotujemy upał na poziomie 30 st. C.

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Mimo wszystko znowu w centrum i na wschodzie trzeba będzie uważać na przelotne deszcze oraz miejscowe burze. Taki podział, na pogodny i słoneczny zachód oraz pochmurną i deszczową wschodnią połowę Polski może znam towarzyszyć przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia. W tym czasie zachód kraju może doświadczać upału, jednak nie tak intensywnego jak pod koniec czerwca.

WXCHARTS Nowa fala upałów ograniczy się praktycznie tylko do zachodu i nie będzie tak intensywna jak pod koniec czerwca

Podczas najnowszej fali upałów w zachodnich regionach będzie miejscami około 30 st. C lub niewiele więcej. Z kolei w centrum i na wschodzie będzie o kilka stopni mniej.