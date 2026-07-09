Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekazał, że Jarosław Kaczyński chętnie spotka się z liderem Fideszu Viktorem Orbanem.

- Termin jest do dogrania, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższa sobotę - przekazał Bochenek. Według nieoficjalnych ustaleń Onetu Orban ma w weekend przyjechać do Polski, a jednym z punktów wizyty jest spotkanie z prezesem PiS.

Rzecznik PiS dodał, że Kaczyński jest gotowy na spotkanie z byłym premierem Węgier "nawet w najbliższym czasie", ale - jak podkreślił - sobota "wydaje się mało prawdopodobna" z uwagi na inne zobowiązania obu polityków.

Jarosław Kaczyński spotka się z Viktorem Orbanem? Rzecznik PiS zabrał głos

Pytany o ewentualny temat spotkania, Bochenek powiedział, że w przeszłości agendę rozmów Kaczyńskiego z Orbanem stanowiły m.in. sytuacja w Europie i UE, kwestia relacji polsko-węgierskich czy realizowanych projektów.

Orban uchodził za jednego z najbliższych sojuszników PiS w czasach sprawowania rządów przez Beatę Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Formalnie jednak PiS i partia kierowana przez Orbana - Fidesz - nie zasiadały w jednej frakcji w Parlamencie Europejskim.

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Próby przyciągnięcia do Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w skład której wchodzą europosłowie PiS, zakończyły się fiaskiem. Po zawieszeniu Fideszu w Europejskiej Partii Ludowej (do której należy m.in. Koalicja Obywatelska i PSL), węgierscy europosłowie ostatecznie zrezygnowali z członkostwa w EPL i dołączyli do kierowanej przez Jordana Bardellę frakcji Patrioci za Europą.

Ze źródeł w PE wynika, że spotkanie Orbana i Kaczyńskiego zostało potwierdzone kilka dni temu i ma do niego dojść w ten weekend. Spotkanie z Kaczyńskim ma być dla Orbana głównym celem politycznym wizyty w Polsce.

W kwietniu Orban przegrał wybory parlamentarne na Węgrzech, kończąc trwające 16 lat rządy Fideszu.