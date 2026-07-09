87-letni pan Józef po raz trzeci nie zdał matury. "Oni krzywdzą ludzi"

Polska

- Uważam, że zostałem skrzywdzony - ocenił pan Józef z Kalisza. Na łamach "Super Expressu" skomentował wyniki swojej matury. Do egzaminu podszedł w tym roku po raz trzeci - niestety bez powodzenia. 87-latek, najstarszy maturzysta w Polsce, po raz kolejny wykazał się determinacją i - jak zapowiada - ma zamiar się odwołać od wyników.

Starszy mężczyzna w garniturze w prawym górnym rogu obrazu, na tle sali egzaminacyjnej z siedzącymi przy ławkach uczniami.
Polsat News
Pan Józef, najstarszy maturzysta w Polsce, po raz trzeci nie zdał egzaminu dojrzałości

- Moim zdaniem oni krzywdzą ludzi - ocenił pan Józef Peruga w związku z rezultatem tegorocznego podejścia do matury. Senior z Kalisza zmierzył się z trzema egzaminami: z języka polskiego, niemieckiego oraz matematyki. Jak zdradził, najbliższy sukcesu był w przypadku ostatniego z nich. 

Najstarszy maturzysta w Polsce. Trzecie podejście pana Józefa z Kalisza

Najmniej szczęścia towarzyszyło panu Józefowi podczas matury z języka polskiego - z niej uzyskał najniższy wynik. Sam jednak, jak mówi, nie uważa, że egzamin poszedł mu źle. - Byłem zadowolony z mojej pracy, pisałem rozprawę o Lalce i o Reymoncie -  powiedział dziennikarce "SE". 

 

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Czy najstarszy maturzysta w Polsce zmierzy się z egzaminami po raz kolejny, jeśli Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego negatywnie rozpatrzy jego odwołanie? Na to nie zna jeszcze odpowiedzi. - Zastanowię się - zapowiedział.

Pan Józef po raz trzeci nie zdał matury. Będzie się odwoływał

Pan Józef urodził się w 1939 roku, a jego życiorys został naznaczony traumatycznym wydarzeniem - jako dziecko był więźniem niemieckiego obozu. W ramach pracy podejmował się różnych zadań: był ślusarzem, kierowcą autobusów, pracował również przy produkcji dywanów.

 

Senior podkreśla, jak dużą wagę przywiązuje do próby zdania egzaminu dojrzałości. - Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało. Zawsze o niej marzyłem - podkreślił 87-latek.

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Maria Literacka / Maria Literacka/wka / polsatnews.pl
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